5 مقترحات تحفز القطاع غير الرسمى على توفيق أوضاعه

■ يتم وضعها فى باب خاص بالقانون المرتقب للمشروعات الصغيرة ■ أبو الفتوح: معظم المشكلات لها علاقة بالتسويق وليست كلها تمويليةأحمد الدسوقى حدد عدد من المصرفيين والعاملين ببعض الجمعيات متناهية الصغر 5 مقترحات، أكدوا أنه حال إضافتها للباب المخصص للقطاع غير الرسمى بقانون المشروعات الصغي

■ يتم وضعها فى باب خاص بالقانون المرتقب للمشروعات الصغيرة

■ أبو الفتوح: معظم المشكلات لها علاقة بالتسويق وليست كلها تمويلية

أحمد الدسوقى



حدد عدد من المصرفيين والعاملين ببعض الجمعيات متناهية الصغر 5 مقترحات، أكدوا أنه حال إضافتها للباب المخصص للقطاع غير الرسمى بقانون المشروعات الصغيرة ستحفزه بكل تأكيد للانضمام للاقتصاد.

وتمثلت المقترحات الـ5 فى :«تقديم الحوافز الضريبية الضخمة لهم، إضافة إلى تقديم مزايا تمويلية علاوة على حل جميع مشكلات التسويق لديهم عبر إنشاء شركات متخصصة وتفعيل قانون الباعة الجائلين فضلا عن منحهم حوافز تأمينية كبيرة على العاملين لدى أصحاب هذه المشروعات».

وأكد المصرفيون أن هذه الحوافز ستشجعهم وتحفزهم على التحول إلى القطاع الرسمى، مقدرين نسبة هذه المشروعات بنحو %80 من حجم الاقتصاد المصرى.

وقالوا إن ضم هذه المشروعات خلال الفترة سيغير بشكل كبير من شكل الاقتصاد المصرى، الأمر الذى سينعكس على أدائه ونموه خلال الفترة المقبلة.

وجدير بالذكر أنه تم تخصيص باب كامل للقطاع غير الرسمى بمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يجرى مناقشته حاليا فى مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله إلى قانون مجلس النواب للموافقة عليه.

أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، أن مصرفه يعد من البنوك التى تتعاون مع أصحاب هذه المشروعات، مشيرا إلى أن أغلب مشكلاتهم ليست تمويلية وإنما لها علاقة بالتسويق والتراخيص والبيئة.

وقال إن مصرفه لديه برنامج لتمويل هذه المشروعات يصل إلى 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه ضاعف مؤخرا الحد الأقصى لتمويل مشروعات القطاع غير الرسمى، لتصل إلى 200 ألف جنيه.

وأكد أن القانون لابد أن يمنح أصحاب هذه المشروعات الحوافز الضريبية ويمكنهم من تسويق منتجاتهم حتى ينضموا إلى القطاع الرسمى، مشيرا إلى أن مصرفه يصل إلى أصحاب هذه المشروعات عبر موظفين متخصصين.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، إن أصحاب هذه المشروعات لابد أن يحظوا بالعناية من قبل المؤسسات حتى ينضموا للقطاع الرسمى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن أغلب القطاع غير الرسمى يدخل ضمن نشاط التمويل متناهى الصغر.

وأشار أبو الفتوح إلى أن حجم محفظة المشروعات متناهية الصغر لدى مصرفه تقدر بـ3.5 مليار جنيه منها مليار للجمعيات والباقى تم ضخه بشكل مباشر للعملاء، مشيرا إلى أن هناك رغبة لدى مصرفه فى التوسع فى تمويل هذه النوعية من المشروعات.

وحدد خالد صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، 3 مقترحات قال إنها مهمة للغاية لضم القطاع غير الرسمى، الأول يتمثل فى طرح أراض فى مناطق مميزة لأصحاب هذه المشروعات بأسعار مخفضة تساعدهم على تدشين مشروعات خاصة بهم.

ويتعلق المقترح الثانى بتسويق منتجاتهم عبر شركات تسويق متخصصة فى هذا القطاع سواء داخليا أو خارجيا، فيما يتعلق المحور الثالث بتفعيل قانون الباعة الجائلين لأن أغلب أصحاب مشروعات القطاع غير الرسمى باعة جائلون.

وكانت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، قد أعلنت مؤخرا انتهاءها من مشروع قانون تنظيم أعمال الباعة الجائلين، والذى يسعى إلى تقنين أوضاعهم من خلال حصولهم على تراخيص من الوحدات المحلية أو الأحياء، إضافة إلى وضع مجموعة من السياسات التى تؤهل وتشجع وتجذب تلك الفئة إلى القطاع الرسمى للدولة الأمر الذى يساعد على دمج هذه الفئة ضمن الإطار العام للاقتصاد.

ويسعى مشروع القانون إلى توفير البيئة القانونية الصالحة والمواتية لإقامة واستمرار العمل للباعة الجائلين ومكونات هذه البيئة التنظيمية والإدارية والتيسيرات القانونية والمساعدة الفنية سياسات الدعم والحماسة لحماية هذا القطاع المهم.

وأكد مجدى أبو اليمين، نائب مدير القروض بجمعية الصعيد للتربية والتنمية، أن احتياجات القطاع ليست تمويلية وإنما لها علاقة بالتسويق، مطالبا بضرورة وضع بند خاص بالتسويق فى الباب المخصص للقطاع بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشمل إنشاء شركات متخصصة لتسويق المنتجات.

وقال إن الباب المخصص لهذا القطاع لابد أن يشمل على حوافز تمويلية مثل تقديم قروض بأسعار مخفضة للغاية، مثل التى فى مبادرات البنك المركزى، إضافة إلى إزالة الرهبة لدى أصحاب هذه المشروعات من التحول إلى الرسمى، لأنه سيفتح عليه أبواب هو فى غنى عنها على حد تعبيره.

وأضاف أبو اليمين أن أغلب الجمعيات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر تمول أصحاب هذا القطاع وتعمل على تخفيزه للانضمام، لافتا إلى أنه على مستوى جمعيته نجحت فى إقناع عدد كبير منهم للانضمام للقطاع الرسمى.

وقدر حجم هذه المشروعات بأنها تمثل نحو %80 من الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن هيكل الاقتصاد سيتغير فى حالة النجاح فى ضم هذا القطاع للاقتصاد، مطالبا بضروة تقديم حوافز تأمينية للعاملين بهذه المشروعات.

وكانت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، قد قالت فى حوار مع «المال»، إن هدف الجهاز فى الوقت الراهن هو ضم القطاع غير الرسمى عبر جميع الحوافز الممكنة، مؤكدة أنه تم وضع حوافز ضريبية كبيرة لهذا القطاع حتى يتحفز وينضم للاقتصاد الرسمى، مضيفة: «بعد دراسة هذا القطاع جيدا وجدنا أن أغلب مشكلاته ليست تمويلية».

وأشارت إلى أن الدولة حريصة بكافة مؤسساتها على توعية هذا القطاع -الذى يمثل نسبة كبيرة للغاية من حجم المشروعات فى مصر- للدخول تحت مظلة الاقتصاد، لافتة إلى أن هذا القطاع إذا انضم بالفعل سيحدث نقلة كبيرة فى الاقتصاد المصرى.

يشار إلى أن القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن أحكامًا تتعلق بتيسير إتاحة التمويل وإجراءات بدء التعامل، وإعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى تفعيل دور جهاز تنمية لها، وتنظيم إجراءات توفيق أوضاع هذه المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى.

ويلغى القانون الجديد، قانون 141 لسنة 2004 والخاص بتنمية المشروعات الصغيرة، حيث سيمنح للجهاز، الحق فى التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة إلى جانب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال سواء من حيث تقديم التمويل المباشر أو غير المباشر وتقديم خدمات الدعم الفنى.