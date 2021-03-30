اقتصاد وأسواق

5 مطالب نيابية للحكومة قبل تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

بحضور محافظي الدقهلية وكفر الشيخ، وتجهيز الخريطة الاستثمارية وفرصها والمجمعات الصناعية
ياسمين فواز 11:29 م, الثلاثاء, 30 مارس 21 11:29 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

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أصدرت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عدة توصيات هامة للحكومة بشأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ومنها بأن يتواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال فروعه في كل المحافظات، مع أعضاء مجلس النواب، لشرح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ولائحته التنفيذية، وتوضيح كل جوانب القانون وما يتضمنه من مزايا وحوافز.

كما أوصت اللجنة، بحضور محافظي الدقهلية وكفر الشيخ، وتجهيز الخريطة الاستثمارية وفرصها والمجمعات الصناعية، ودعوة وزير التنمية المحلية، ووزيرة الصناعة والتجارة، وممثل هيئة الاستثمار، والجهازلحضور اجتماع اللجنة .

إلى جانب مخاطبة المحافظين، لتشكيل لجنة تضم نائب المحافظ، والسكرتير العام، ومدير الإدارة الهندسية، لإعداد الاسترتيجية المتكاملة لنمو الاقتصاد المحلى من خلال تعظيم دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، علي أن تضم في عضويتها الأساسية نائب ممثل من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أن يكون لباقى  النواب أعضاء كل محافظة حق حضور اجتماعات هذه اللجان. 

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ودعت اللجنة المحافظات، إلي إعداد الآلية التي سيتم العمل بها في تفعيل وتطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأن يتم قراءة وفهم القانون جيدا، لتطبيقه بشكل سليم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من جهاز تنمية المشروعات بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل صدور لائحته التنفيذية في محافظتي (الدقهلية – كفر الشيخ)، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما.

وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ستعرض علي مجلس الوزراء غدا، لإصدارها، وبالتالي سيطبق القانون بعد نشرها في الجريدة الرسمية، واللجنة التي ستشكل في كل محافظة، هدفها التنسيق والاستعداد لتفعيل القانون علي أرض الواقع لإزالة أي عوائق.  

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وأضاف أن اللجنة تنبه علي محافظي كفر الشيخ والدقهلية أن يحددوا الأسماء التي ستنضم للجنة، غدا، والتواصل مع مدير جهاز تنمية المشروعات في المحافظة،  وتوفر له الموظفين المنوط بهم تطبيق هذا القانون، علي أن يكون من يتم اختياره قيادة لها تفويض.

وقال رئيس اللجنة: “في الجلسات القادمة، اللجنة تصر علي حضور محافظي الدقهلية وكفر الشيخ، وأن يكونا جاهزين بالخريطة الاستثمارية وفرصها والمجمعات الصناعية، وسيتم دعوة وزير التنمية المحلية، ووزيرة الصناعة والتجارة، وممثل هيئة الاستثمار، والجهاز.

وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، إن اللجنة توصي وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع نواب محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، وممثلى كافة الجهات المنوط بها تطبيق القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لضمان تنفيذ أحكامه على أرض الواقع.

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واستعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، مزايا قانون تنمية المشروعات، مؤكدا أنه يتضمن مزايا وحوافز عديدة، ويستهدف الحد من البطالة وخلق فرص عمل، والنهوض بالاقتصاد، ودعم الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعه.

كما أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بالتنبيه علي المحافظين بأن يقوموا بتطبيق القانون 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

وقال مرعي، إن اللجنة أصدرت توصية سابقة بتحديد أماكن تخصص لوحدات الطعام المتنقلة في المحافظات، من خلال إعداد وتحديث الخريطة الاستثمارية، لافتا إلي أنه تفاجأ بعدم تطبيق القانون في أي محافظة من المحافظات.

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بقلم ياسمين فواز

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