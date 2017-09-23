5 مطالب لمحافظ الفيوم من وزيرة التخطيط

السعيد: جارية دراسة كل الطلبات خلال ثلاثة أيام والأولوية للمشروعات التى اقتربت على الانتهاءأحمد عاشورتقدم جمال سامى محافظ الفيوم بـ 5 مطالب للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وقيمتها 329 مليون جنيه لاستكمال مشروعات واحتياجات عاجلة للمحافظة.وقال سامى إن الـ 5 مطالب

السعيد: جارية دراسة كل الطلبات خلال ثلاثة أيام والأولوية للمشروعات التى اقتربت على الانتهاء

أحمد عاشور

تقدم جمال سامى محافظ الفيوم بـ 5 مطالب للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وقيمتها 329 مليون جنيه لاستكمال مشروعات واحتياجات عاجلة للمحافظة.

وقال سامى إن الـ 5 مطالب كالتالى:

1- إتاحة 150 مليون جنيه لمستشفى الفيوم العام

2-189 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحي

3- 22 مليون جنيه لمشروعات المياه



4- 20 مليون جنيه لتأمين الطرق وإحلال وتجديد المعدات التى تعرضت للإهلاك أثناء إزالة التعديات على أراضى الدولة

5- 30 مليون جنيه لاستكمال مشروع الربع دائرى الذى يربط 3 مراكز حيوية بطريق الفيوم القاهرة بما يحل من أزمات الاختناق المرورى

ومن جانبها وعدت وزيرة التخطيط بدراسة احتياجات الوزارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة مع إعطاء أولوية للمشروعات التي أوشكت علي الانتهاء، مؤكدة أنه ستتم زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة خلال العام المالى الحالى 2017 /2018.