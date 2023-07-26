5 مصانع ترتفع أسعار الأعلاف الداجنة في الأسواق بنحو 500 جنيه للطن

ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن في 3 مصانع بنحو 500 جنيه للطن في شركات “نيوهوب” و”المصرية الهولندية” و”سامي عيد” و”الدقهلية” و”المجد”، وتراوح الطن، طبقًا للتعديلات الجديدة، بين 20 ألف جنيه إلى 22100 جنيه للطن، لتسمين نوع البادي بدلًا من 19500 و21600 جنيه، ومن المرتقب أن تُواصل أسعار الذرة المستوردة صعودها لتسجل 15 ألف جنيه، خلال الأسبوع المقبل.

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالثروة الداجنة، لـ”المال”، أن أعلاف الماشية تراوحت بين 17800 جنيه إلى 18700 جنيه، وأعلاف البط 18700 إلى 18800 جنيه، وأعلاف الأرانب 16000 جنيه، وعلف الدواجن المخصص لإنتاج البيض 18200 جنيه، وبادي رومي 20550 جنيهًا، طبقًا لعدد من التجار في الأسواق.

وأوضح أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجل 13700 جنيه، بدلًا من 12300 جنيه، بزيادة 1400 جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

وأفاد السيد بأن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 12200 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14400 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

وكشف السيد أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” 28 ألف جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%” سجل 29000 جنيه للمحلي، وسجل طن كسب العباد “بروتين 36%” نحو 19 ألف جنيه للمستورد، والجلوتوفيد 9850 جنيهًا، والردة 9200 جنيه.

ونوه السيد بأن سعر طن الجيلوتين المستورد “بروتين 60%” سجل 47500 جنيه للمحلي، ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

وقال إن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42400 للطن الواحد، وقشر الصويا 12500 جنيه، وكسر الصويا 18000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 12800 جنيه.

وأضاف التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود، خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميًّا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرًا في الأسواق المحلية، في ظل تأرجح أسعار الأعلاف بالبورصات العالمية رغم وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة الإفراجات، وزيادة سعر صرف الدولار.

وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان له، الأسبوع الماضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى.

وذكر أنه خلال الفترة من 7/6/2023 إلي 13/7/2023 تم الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 65 مليون دولار.

وأوضح أن الإفراج شمل 70 ألف طن من الذرة بحوالي 25 مليون دولار وحوالي 49 ألف طن من فول الصويا بقيمة 37 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 3 ملايين دولار،

ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه، خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 13 يوليو 2023، 6.5 مليون طن، منها 4.5 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا، وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 3.4 مليار دولار.