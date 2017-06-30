5 مصارف بريطانية توقف العمل بالريال القطري

وكالات: انضم كل من بنكي تيسكو وباركليز البريطانيين، الجمعة، إلى ثلاثة مصارف بريطانية أخرى، وأوقفا بيع الريال القطري، في خطوة تنبئ بالمزيد من التداعيات القاسية للمقاطعة الخليجية، المتوقع لها أن تشتد مع تعنت الموقف القطري. وقالت متحدثة باسم مجموعة لويدز المصرفية البريطانية يوم الجمعة، إن البنك ق

وكالات:

انضم كل من بنكي تيسكو وباركليز البريطانيين، الجمعة، إلى ثلاثة مصارف بريطانية أخرى، وأوقفا بيع الريال القطري، في خطوة تنبئ بالمزيد من التداعيات القاسية للمقاطعة الخليجية، المتوقع لها أن تشتد مع تعنت الموقف القطري.

وقالت متحدثة باسم مجموعة لويدز المصرفية البريطانية يوم الجمعة، إن البنك قرر وقف تداول الريال القطري، وأن العملة لم تعد متوافرة للبيع أو إعادة الشراء في بنوكها الكبرى.

وأكدت المتحدثة، أن تداول العملة توقف اعتباراً من 21 يونيو الجاري.