5 مراحل فى عمر إنتاج هيونداى إلنترا HD

أحمد عوضرصدت «المال» خلال جولتها بمصنع بريما لتصنيع وتجميع السيارات المراحل الإنتاجية للسيارة «إلنترا HD» - بداية من مرحلة تجميع أجزاء الجسم الخارجى، مرورًا لمرحلة الاختبارات واعتمادها لقسم المبيعات.«المرحلة اﻷولى» تبدأ بتجميع الجسم الخارجى للسيارة على شامبلون

أحمد عوض

رصدت «المال» خلال جولتها بمصنع بريما لتصنيع وتجميع السيارات المراحل الإنتاجية للسيارة «إلنترا HD» – بداية من مرحلة تجميع أجزاء الجسم الخارجى، مرورًا لمرحلة الاختبارات واعتمادها لقسم المبيعات.

«المرحلة اﻷولى» تبدأ بتجميع الجسم الخارجى للسيارة على شامبلونات فرعية، تتضمن ﻷركان واﻷجزاء موزعة: «أيسر، وأيمن، وسفلى، وعلوى، ومقدمة، وخلفية» على أن يثبت كل جانب على حدا، بواسطة أزرع العصب، ومن ثم يعقبها دخول الجسم الخارجى، على خطوط اللحام.

أما المرحلة الثانية، تجمع اﻷجزاء المتحركة من الجسم الخارجى، من خلال إدخاله على خطوط التفتيش التى تتضمن 13 حوضًا، مليئة بالمواد الكيميائية بهدف الوصول إلى مرحلة الترسيب الكهربائى الكامل للصاج، على أن يتبعها عمليات التجفيف.

المرحلة الثالثة تبدأ بعمليات الدهان عبر المعالجة الكيميائية، من خلال تطبيع المعجون على الجسم الخارجى 3 طبقات مصحوبة بمادة “under coge” خاصة بدهان الجزء السفلي؛ فى إطار منع التسرب المائى، ومنها الانتقال إلى مرحلة التجفيف، قبل بدء عمليات الرش.

المرحلة الرابعة يرفع الجسم الخارجى عن مسافة تقدر 2 م عن مستوى سطح اﻷرض، للبدء فى عمليات رش اللون، على أن يعقبها دخول الهيكل الخارجى لقسم فرن الدهان، تليها تجهيز الجسم لمرحلة التجميع المبدئى من خلال إضافة اﻷجزاء الخارجية تتضمن الفوانيس، والفرامل، والمرايات وغيرها؛ على أن يعقبها تركيب الماتور، واﻷجزاء الداخلية”، ثم ملئ خزان الوقود بمشتقات بترولية بنسب ومعايير محددة فى إطار عمليات التشغيل المبدئي؛ تمهيدًا لخوض المرحلة النهائية هى “الاختبارات والتقييم الفنى” على أن تعتمد السيارة من قسم المبيعات.