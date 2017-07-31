5 محافظات تنضم لاعتصام المخابز في إضراب مفتوح

محمد مجديأكد عبد الرحمن عمر، سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الشعبة النوعية بالغرفة التجارية في المنيا، في تصريح خاص، لـ"المال"، أن أصحاب المخابز في كل من محافظات المنيا، وكفر الشيخ، والغربية، ودمياط، والشرقية، انضموا للاعتصام المفتوح داخل مقارّ الغرف التجار

محمد مجدي

أكد عبد الرحمن عمر، سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الشعبة النوعية بالغرفة التجارية في المنيا، في تصريح خاص، لـ”المال”، أن أصحاب المخابز في كل من محافظات المنيا، وكفر الشيخ، والغربية، ودمياط، والشرقية، انضموا للاعتصام المفتوح داخل مقارّ الغرف التجارية في تلك المحافظات؛ احتجاجًا على بند التأمين الخاص بمنظومة الخبز المدعم.





وقال عمر إنه يتم التواصل مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية، ولم يتم التوصل لحلول حتى تلك اللحظة، قبل بدء العمل بداية من غدٍ الثلاثاء، طبقًا للعقد الذي أعلنت عنه وزارة التموين، يوم السبت الماضي.

يُشار إلى أن أصحاب المخابز يرفضون دفع 15 ألف جنيه كمبلغ تأميني لمدة 3 أيام لصالح وزارة التموين، قبل الحصول على الدقيق المدعم بمبلغ 4700 جنيه للطن الواحد، بالإضافة إلى مطالبتهم بصرف ما يقرب من مليار جنيه مستحقات مالية متأخرة لهم منذ تطبيق منظومة الخبز خلال فترة حكم الإخوان للبلاد.