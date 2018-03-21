5 محاصيل كبدت مزارعيها خسائر فادحة الموسم الحالى

■ نقيب الفلاحين: تتراوح بين 2000 و7000 جنيه فى فدان الخضراوات ■ فرج: غلاء مستلزمات الإنتاج وانهيار أسعار البيع سبب رئيسى.. والزراعة التعاقدية هى الحلالصاوى أحمدكبدت 5 محاصيل خسائر للفلاحين الموسم الجارى تتراوح بين 2000 و7000 آلاف جنيه للفدان، نظرًا لزيادة إنتاجيتها، بسبب التوسع فى زراعتها، ما أ

■ نقيب الفلاحين: تتراوح بين 2000 و7000 جنيه فى فدان الخضراوات

■ فرج: غلاء مستلزمات الإنتاج وانهيار أسعار البيع سبب رئيسى.. والزراعة التعاقدية هى الحل



الصاوى أحمد

كبدت 5 محاصيل خسائر للفلاحين الموسم الجارى تتراوح بين 2000 و7000 آلاف جنيه للفدان، نظرًا لزيادة إنتاجيتها، بسبب التوسع فى زراعتها، ما أسفر عن تراجع أسعارها، مقارنة بالمتوقع من قبل الفلاحين.

وتضم قائمة المحاصيل البطاطس والثوم والبصل، فضلا عن الفاصوليا والطماطم.

أكد حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، أن زراعة فدان الطماطم كلّف المزارع الموسم الحالى نحو 22 ألف جنيه، وحاليًا تفاجأ بتراجع أسعار بيعه لتصل إلى 17 ألف جنيه، ما كبده خسائر قدرت بنحو 3000 جنيه، والأمر نفسه ينطبق على محصولى البطاطس والثوم بخسائر تبلغ 5000 للأول و7000 للثانى.

وأكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن تطبيق الزراعة التعاقدية على الخضر أسوة بالقطن هو الحل لتلك المشكلة، لكونها تضمن وضع هامش ربح للمزارع يكفى لتوفير احتياجاته بما يحميه من تقلبات وتذبذبات الاسعار فى الاسواق ويدفع نحو التوسع فى الزراعة ومواكبة المشروعات الجديدة.

ولفت “فرج” إلى أن مطالب المزارعين تتركز على توفير مستلزمات الإنتاج بسعر مناسب والقضاء على جشع التجار والوسطاء الذين يحصلون على نصيب الأسد من مكسب أى محصول.

كان موسم الرمان قد شهد خسائر مماثلة فى منتصف العام الماضى، نتيجة التوسع فى زراعته، ما كبد المزارعين خسائر كبيرة،،بلغ سعر الكيلو فى المزرعة 90 قرشا وللمستهلك 3.5 جنيه، وتراوحت قيمة الخسارة بين 10 و12 ألف جنيه للفدان.

كما وصلت نسبة الخسارة للمزرعة الواحدة فى محصول المانجو لما بين 500 ألف و2 مليون جنيه للمساحات الكبيرة، خصوصا فى الصعيد نتيجة تهاوى أسعارها فى السوق بعد زراعتها، وتدهورت أسعار الخوخ أيضًا بشدة الموسم الماضى نتيجة التوسع فى زراعته فى الأراضى الجديدة .

وأكد عادل الغندور، رئيس شركة فنتك الزراعية، أن أهم أسباب الخسائر المتكررة للمحاصيل تكمن فى غياب الوعى الخاص بالفلاحين، لأن ارتفاع أسعار بعض المحاصيل يجعل الفلاحين يتهافتون على زراعتها، ما يؤدى الى زيادة حجم معروضها الموسم التالى، ومن ثم تتهاوى أسعارها.

وطالب الغندور وزارة الزراعة والحكومة بحماية المزارعين من تقلبات السوق عن طريق التوسع فى الزراعة التعاقدية، باعتبارها طوق النجاة من تذبذب الأسعار فى السوق كل فترة.

من جانبه، أكد الدكتور حامد عبدالدايم، المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة أن الوزارة تراعى مصلحة المزارعين، عبر التوسع فى إضافة المحاصيل للزراعة التعاقدية وهى القصب والبنجر والقمح والقطن والذرة.

وأوضح أن الوزارة لا تملك سلطة لحث الفلاح على زراعة صنف من عدمه فهو له مطلق الحرية فى ذلك، وأنها تقدم خدماتها للمزارعين من خلال الارشاد وتوفير الأسمدة والمبيدات والتقاوى بأسعار مدعمة، كما أنها ليست جهة مسوقة أو مشترية للمحاصيل .

بينما أكد هشام النجار، نائب رئيس شركة الوادى للتنمية الزراعية دالتكس ،أن 3 محاصيل كبدت المزارعين خسائر كبيرة حاليا هى البطاطس والبصل والثوم نتيجة تراجع السعر عن المعدلات الطبيعية والمناسبة التى تغطى التكلفة.

وأوضح النجار أن أسعار هذه المحاصيل الثلاثة متدنية جدا، مرجعا السبب إلى زيادة المساحات المزروعة منها دون وجود استهلاك كافٍ فى المقابل حتى مع وجود تراجع فى أسعارها .

وشهدت أسعار الثوم الأخضر تراجعا كبيرا مسجلا 2.5 جنيه للكيلو فى سوق التجزئة وتصل خسائر الفدان الواحد إلى 2000 جنيه، نتيجة عملية الزراعة التى تتكلف 12 ألف جنيه للفدان، كما تراجع سعر الفاصوليا فى الأسواق إلى 2.5 جنيه فى التجزئة مؤخرا، نتيجة التوسع فى الزراعة وانخفاض أسعار المحاصيل البديلة بالتوازى.