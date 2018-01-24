5 % مبيعات مستهدفة لأوتو جميل من الملاكى

❏ طارق مصطفى: «-10 %15» زيادة فى مبيعات القطاع خلال العام ❏ لا نية للاستحواذ على علامة تجارية جديدة بديلًا لدايهاتسو أحمد شوقىتخطط شركة عبد اللطيف جميل «أوتو جميل»، وكيل فورد، لزيادة حصتها السوقية من مبيعات السيارات الملاكى فى مصر إلى %5، خلال العام الجارى، اعتمادًا

❏ طارق مصطفى: «-10 %15» زيادة فى مبيعات القطاع خلال العام

❏ لا نية للاستحواذ على علامة تجارية جديدة بديلًا لدايهاتسو



أحمد شوقى

تخطط شركة عبد اللطيف جميل «أوتو جميل»، وكيل فورد، لزيادة حصتها السوقية من مبيعات السيارات الملاكى فى مصر إلى %5، خلال العام الجارى، اعتمادًا على منتجات العلامة الأمريكية، التى طرحت محليًا خلال العام الماضى، وطرازات أخرى تدرسها الشركة الأم حاليًا.

أوضح طارق مصطفى، مدير التسويق بالشركة، أن «أوتو جميل» تمكنت خلال العام الماضى من رفع مبيعاتها، بنسبة كبيرة، بفضل تمكن القطاع المصرفى من تدبير احتياجات الشركة من العملة الأجنبية اللازمة، لفتح الاعتمادات المستندية، وسداد مستحقات الشركة الأم نظير التوريد للسوق المصرية.

أكد أن فورد تمكنت من تسجيل مبيعات بواقع 1758 سيارة، خلال 11 شهرًا الأولى من ،2017 مقابل 1182 وحدة خلال الفترة ذاتها من 2016، بزيادة 576 سيارة، بنسبة نمو وصلت إلى %49؛ لتصل الحصة السوقية للعلامة الأمريكية إلى %2 من المبيعات الإجمالية للسيارات الملاكى فى مصر، مقابل %0.9.

أشار مصطفى إلى أن الشركة واجهت خلال 2016 أزمة نقص العملة الأجنبية نتيجة تقلبات أسعار الصرف، وقيود تحويل العملة نتيجة الحدود القصوى للإيداع بشكل انعكس على قدرة الوكلاء على الاستيراد، وتدبير احتياجات السوق من السيارات، مضيفًا أن 2017، شهد استقرار أسعار الصرف وانفراجة فى فتح الاعتمادات المستندية، ما مكن الشركة من طرح منتجات جديدة وزيادة المعروض فى السوق.

توقع مصطفى نمو مبيعات سوق الملاكى خلال العام الجارى، بنسبة بين -10 و%15 لتتراوح المبيعات بين 105 و110 ألف سيارة تقريبًا- مضيفًا أن «أوتو جميل» تستهدف %5 من حجم السوق خلال العام.

أشار إلى أن الشركة تدرس حاليًا المنتجات الجديدة التى يمكن طرحها فى السوق المحلية، خلال العام الجارى، ضمن الخطة التسويقية، نافيًا أن تكون هناك نية للاستحواذ على علامة تجارية جديدة، بديلًا للعلامة اليابانية «دايهاتسو» التى أوقفت الشركة الأم توريدها لأسواق المنطقة منذ عام.