استثمار

5 مؤسسات صينية موّلت مصر بأكثر من 5 مليارات دولار في عامين

 هاجر عمران و سمر السيدكشفت السفارة الصينية لدي القاهرة، اليوم الثلاثاء، عن أسماء 5 مؤسسات تمويلية وقعت اتفاقيات ائتمانية مع الجانب المصرى بأكثر من 5 مليارات دولار خلال العامين الماضيين. وأوضحت السفارة الصينية في بيان أن المؤسسات هى بنك التنمية الصينى، و بنك التصدير و الاستيراد ومصرف ا
19 ديسمبر، 2017 19 ديسمبر، 2017

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 هاجر عمران و سمر السيد

كشفت السفارة الصينية لدي القاهرة، اليوم الثلاثاء، عن أسماء 5 مؤسسات تمويلية وقعت اتفاقيات ائتمانية مع الجانب المصرى بأكثر من 5 مليارات دولار خلال العامين الماضيين. 

وأوضحت السفارة الصينية في بيان أن المؤسسات هى بنك التنمية الصينى، و بنك التصدير و الاستيراد ومصرف التنمية الأسيوى و شركة أى سى بى سى و شركة sinosure. 

وكانت “المال” نشرت فى وقت سابق أن بنوكا صينية أبرمت اتفاقيات ائتمانية مع مصر بقيمة 5 مليارات دولار  على لسان هان بينج الملحق التجارى الصينى دون أن يحدد تفاصيل أخرى. 

وأكدت البيانات أن مصر و الصين قامتا بتعزيز التعاون الثنائى لبناء القدرات خلال عام 2017 من خلال زيادة أعداد المسئولين المصريين المشاركين فى الدورات التدريبية فى الصين .

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