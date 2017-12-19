5 مؤسسات صينية موّلت مصر بأكثر من 5 مليارات دولار في عامين

هاجر عمران و سمر السيدكشفت السفارة الصينية لدي القاهرة، اليوم الثلاثاء، عن أسماء 5 مؤسسات تمويلية وقعت اتفاقيات ائتمانية مع الجانب المصرى بأكثر من 5 مليارات دولار خلال العامين الماضيين. وأوضحت السفارة الصينية في بيان أن المؤسسات هى بنك التنمية الصينى، و بنك التصدير و الاستيراد ومصرف ا

هاجر عمران و سمر السيد

كشفت السفارة الصينية لدي القاهرة، اليوم الثلاثاء، عن أسماء 5 مؤسسات تمويلية وقعت اتفاقيات ائتمانية مع الجانب المصرى بأكثر من 5 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.

وأوضحت السفارة الصينية في بيان أن المؤسسات هى بنك التنمية الصينى، و بنك التصدير و الاستيراد ومصرف التنمية الأسيوى و شركة أى سى بى سى و شركة sinosure.

وكانت “المال” نشرت فى وقت سابق أن بنوكا صينية أبرمت اتفاقيات ائتمانية مع مصر بقيمة 5 مليارات دولار على لسان هان بينج الملحق التجارى الصينى دون أن يحدد تفاصيل أخرى.

وأكدت البيانات أن مصر و الصين قامتا بتعزيز التعاون الثنائى لبناء القدرات خلال عام 2017 من خلال زيادة أعداد المسئولين المصريين المشاركين فى الدورات التدريبية فى الصين .