5 لاعبين لن تراهم فى ذهاب التشامبيونزليج

على المصرى ستشهد مواجهات ذهاب دوري أبطال أوروبا، غياب خمسة لاعبين عن أنديتهم بداعي الإيقاف، وهم فيليبي مونتيرو لاعب بورتو البرتغالي، وإيمري تشان لاعب ليفربول الإنجليزي، ودانى كارباخال لاعب ريال مدريد الإسباني، وداريو سرنا لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني، ونيلسون سيميدو…

على المصرى

ستشهد مواجهات ذهاب دوري أبطال أوروبا، غياب خمسة لاعبين عن أنديتهم بداعي الإيقاف، وهم فيليبي مونتيرو لاعب بورتو البرتغالي، وإيمري تشان لاعب ليفربول الإنجليزي، ودانى كارباخال لاعب ريال مدريد الإسباني، وداريو سرنا لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني، ونيلسون سيميدو لاعب برشلونة الإسباني، بالإضافة إلي 19 لاعبا مهددين بالإيقاف عن الإياب، في حالة حصولهم على بطاقة صفراء أخري.

وسيكمل كارباخال المباراة الثانية له ضمن عقوبة الإيقاف، أما فيليبي فقد طرد في آخر مباراة لفريقه في دور المجموعات، بينما سيغيب تشان وسيميدو بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وفيما يتعلق بالكرواتي سرنا فسيغيب بسبب سقوطه في اختبار منشطات خضع له اللاعب خارج المسابقة وعلى إثره تم إيقافه لمدة 4 مباريات.