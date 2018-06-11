5 كيانات مصرية تتنافس على تنفيذ بوابة حكومة غانا الإلكترونية

محمود جمال:

أبدت 5 شركات تكنولوجيا مصرية رغبتها فى المنافسة على المناقصة العالمية التى طرحتها حكومة غانا فى 5 يونيو الجارى لتطوير وإنشاء بوابة حكومة إلكترونية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«المال» أن الشركات المتقدمة أعضاء بجمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات – إحدى منظمات المجتمع المدنى العاملة بقطاع الاتصالات -، وتعمل أيضا فى حلول الأنظمة الإلكترونية المدمجة.

وأوضحت أن باب التقدم مفتوح حتى 31 يوليو المقبل، وأن الشركات المحلية اتخذت قرار المنافسة بعدما تلقت «اتصال» خطاباً رسمياً من مكتب التمثيل التجارى المصرى فى غانا بتفاصيل المناقصة التى سيمولها البنك الدولى.

وقالت إن المشروع يستهدف الربط الإلكترونى بين وحدات المحليات والمرافق الحكومية، بالإضافة إلى تنفيذ مركز عمليات لإدارة البوابة وحمايتها من التهديدات، بالتزامن مع تطور الهجمات الإلكترونية عبر الشبكة العنكوتية مؤخراً.

وأكدت المصادر أن الجمعية قامت بفحص طلبات الشركات الراغبة وفق معايير، منها سوابق الخبرة، وحجم الأعمال المنفذه خلال آخر عامين، وسيتم الإعلان عن اسمائها وإخطار مكتب التمثيل التجارى بالعاصمة الغانية «أكرا» بعد أجازة العيد مباشرة.

وأضافت أن المناقصة تشمل 3 أقسام، ومن حق الشركات التقدم للمشاركة فى قسم واحد، أو جميعها.

وبحسب دعوة المناقصة التى أعلنتها الحكومة الغانية، وحصلت «المال» على نسخة منها، فإن مقدم العرض يجب أن يكون قد نفذ خلال أخر 5 سنوات مشروعا مشابهاً باستثمارات لا تقل عن مليونى دولار، مع توافر خبرة لا تقل عن 5 سنوات بمجال صيانة وتركيب شبكات كابلات الألياف الضوئية «الفايبر أوبتك»، وأنظمة الاتصالات الرئيسية.

يذكر أن جمعية اتصال تمتلك برنامج لمساعدة الشركات الأعضاء على تسويق منتجاتها خارجياً تحت اسم «e-export»، وتسعى من خلاله لفتح آفاق استثمارية بأسواق أفريقيا والخليج وأمريكا وكندا، بمساعدة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا».

وتعاقدت الجمعية العام الماضى مع شركة revalton الإماراتية للاستشارات، على الترويج لمنتجات أعضائها مقابل نسب عمولة متفق عليها مسبقا، بموجب عقد ثلاثى بين الشركتين المصرية والإماراتية والجمعية.

وحسب المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، فى تصريحات صحفية سابقة، فقد بلغت صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات، التى تتضمن خدمات التعهيد وحزم الحلول والبرمجيات، 1.8 مليار دولار فى 2017، والمستهدف زيادتها إلى 2.5 مليار بنهاية العام، و3 مليارات خلال 2019.