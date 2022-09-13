5 كيانات محلية تورد 800 طن «لب خشب» مستورد لشركة مصر إدفو للورق

تعتزم 5 كيانات محلية توريد 800 طن من «لب الخشب» المستورد لشركة مصر إدفو للورق.

قال الدكتور محمد عبد الله، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لـ«مصر إدفو» لـ«المال» إن قيمة التوريدات التى تتسلمها شركته سبتمبر الحالى تصل إلى 27.2 مليون جنيه.

عبدالله: التسليم سبتمبر الحالي.. بقيمة 27.2 مليون جنيه

وأوضح أن التعاقد مع الشركات المحلية جاء عبر مناقصة طرحتها «مصر إدفو»، لتوفير لب الخشب -وهى المادة الخام اللازمة لإنتاج الورق الكرافت- من خلال عدة مناشئ، منها الولايات المتحدة الأمريكية، وفنلندا، والسويد، وروسيا.

وأضاف «عبد الله»، أن الكمية المستهدف استيرادها من المادة الخام للورق، تقل بنسبة %20 عن المورد الشهر الماضي، لافتًا إلى أن متوسط سعر التوريد يبلغ 34 ألف جنيه للطن.

وقال إن أسعار الورق الكرافت المنتج محليًا ارتفعت خلال شهر سبتمبر الحالي، ليسجل الطن زنة 60 جرامًا، المستخدم فى الرسوم الهندسية نحو 25.2 ألف جنيه بدلًا من 23 ألفًا الشهر الماضي، بنسبة زيادة %9.5، و100 جرام قفز إلى 22.7 ألف جنيه بدلًا من 20.5 ألف بنسبة ارتفاع %10.7، ويستخدم فى إنتاج الشنط الورقية، وحقائب مطاعم الوجبات السريعة.

وأضاف «عبد الله» أن سعر ورق الكرافت المستخدم فى إنتاج الأكواب الورقية زنة 110 – 150 جرامًا بلغ 22.2 ألف جنيه، بدلًا من 20 ألفًا بنسبة زيادة %11، بينما المستخدم فى إنتاج علب الأجبان، والعصائر زنة 150 – 200 جرام سجل 22.2 ألف جنيه بدلًا من 20 ألفًا بنسبة زيادة %11.

يذكر أن شركة مصر إدفو للورق تأسست بمقتضى قانون رقم 230 لسنة 1989، وتتبع شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين.

ويبلغ رأس مال «مصر إدفو» للورق 675 مليونًا و541 ألف جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %45 لشركة السكر والصناعات التكاملية، و%20 مصر للتأمين، و%15 لبنك الاستثمار القومى، و%10 لكل من بنك مصر، وشركة التأمين الأهلية.