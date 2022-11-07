5 كيانات تقتنص 6587 قنطار قطن بمزاد الغربية

اقتنصت 5 شركات 6587 قنطار قطن فى مزاد الغربية أمس، بأسعار تتراوح من 4424 إلى 4500 جنيه لصنفى «جيزة 94» و«جيزة 97».

وقالت مصادر مطلعة لـ«الـمال» إن شركة أبو مضاوى استحوذت على %77 من الأقطان المتداولة بمزاد الغربية بواقع 5048 قنطارا، تلاها «المجد» 561 و«الإخلاص» 403 و«الياسمين» 270 و«المعداوى» 305.

وكشفت عن ارتفاع أسعار القطن أمس بقيمة تراوحت من 445 إلى 430 جنيها للقنطار مقارنة مع مزاد 31 أكتوبر الماضى الذى تأرجحت فيه من 3979 و 4070.

وأوضحت المصادر أن الأصناف المتداولة بالمزاد ضمت قطن «جيزة 94» بواقع 4388 قنطارا و«جيزة 97» بنحو 2199.

وأشارت إلى أن أغلب الكميات المعروضة بالمزاد جاءت من مركز «المحلة» فضلا عن «بسيون» و«منشأة جنزور» و«طنطا» و«زفتى» و«قطور».

وأفادت المصادر بأن السعر الافتتاحى بالمزاد كان 4524 جنيها للقنطار «جيزة 94» و4398 لجيزة 97.

وبلغ إجمالى مساحة محصول القطن المزروعة خلال العام الحالى 336 ألف فدان.

جدير بالذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، وتعتمد على بيع المحصول عبر نظام المزاد فى مراكز التجميع فى المحافظات حسب المساحات المزروعة.