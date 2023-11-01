5 قطاعات رئيسية تُسيطر على 73.6% من الحصة السوقية بالبورصة أكتوبر الماضي

استحوذت 5 قطاعات للأسهم المقيدة في البورصة المصرية على ما يصل إلى 73.6% من الحصة السوقية خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضي، من حيث قيم التداول بدون الصفقات، وجاء على رأسها الموارد الأساسية التي اقتنصت نحو 21.9% من الحصة السوقية، بقيمة تداول بلغت حوالي 16.2 مليار جنيه، من خلال 480.4 ألف عملية على 715.36 مليون سهم.

وجاءت الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية عقب استحواذها علي حصة سوقية تصل إلي 17.3%، بقيمة تداول تبلغ نحو 12.8 مليار جنيه، من خلال 250.3 ألف عملية على 3.9 مليار ورقة مالية.

واقتنص قطاع العقارات ما يصل إلى 14.7% من الحصة السوقية، بتنفيذات تصل إلى 10.9 مليار جنيه، عبر 350.1 ألف عملية على نحو 3.9 مليار ورقة مالية.

وسيطر البنوك على ما يقرب من 13.4% من الحصة السوقية، بقيمة تداول 9.9 مليار جنيه، من خلال 90.5 ألف عملية علي 202.7 مليون ورقة مالية.

وتمكن قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ من الاستحواذ علي ما يصل إلى 6.3% من الحصة السوقية، بتنفيذات تصل إلى 4.7 مليار جنيه، عبر 232.7 ألف عملية على نحو 1.1 مليار ورقة مالية.