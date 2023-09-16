5 قطاعات تهيمن على 72.6% من تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي (جراف)

هيمنت 5 قطاعات على 72.6% من قيم تداولات المؤشرات القطاعية للبورصة المصرية (بدون الصفقات)، الأسبوع الماضي، تصدرها البنوك، تلاه العقارات بحصة تتجاوز الـ19% لكلاهما.

وجاء قطاع البنوك في صدارة المؤشرات القطاعية للبورصة المصرية بحصة 19.9%، من التعاملات، بقيمة 2.032 مليار جنيه، بكمية 41.660 مليون سهم.

وجاء ثانيا العقارات بحصة سوقية 19.1% من التداولات، بقيمة تداولات 1.950 مليار جنيه، بكمية تداولات 667 مليون سهم، وثالثا جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 1.7 مليار جنيه، بحصة 16.8%، بكمية تعاملات 561 مليون سهم.

ورابعا جاء قطاع الموارد الأساسية بنسبة 8.4% من التداولات، بقيمة 858 مليون جنيه، بكمية 218 مليون جنيه، وخامسا جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بقيمة تعاملات 852 مليون جنيه، بحصة 8.4% من التعاملات، بكمية 218 مليون سهم.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي بصعود جماعي ضعيف للمؤشرات، وسط مكاسب محدودة لرأس المال السوقي، في ظل مبيعات محلية وأجنبية.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.85%، مغلقا عند مستوى 19540 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%، مغلقا عند 3839 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.64%، مغلقا عند 5649 نقطة.

وسجلت التداولات خلال الأسبوع 21.6 مليار جنيه، بكمية 3.596 مليار ورقة مالية، اقتنصت الأسهم منها 96.52%، بينما كان نصيب السندات 3.48%.

وسجلت تعاملات المستثمرون المصريون 85.5%، بصافي مشتريات 139.3 مليون جنيه، والأجانب 7.8% متجهين للبيع أيضا بصافي 150.8 مليون جنيه، والعرب بـ6.7%، بصافي شراء 11.5 مليون جنيه.

وهيمن الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي، والتي تركزت في 6 قطاعات رئيسية، بينما جاءت مشترياتهم في 3 قطاعات فقط.

واتجه الأجانب للبيع في قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بصافي 51.7 مليون جنيه، والبنوك بصافي 51.8 مليون جنيه، والخدمات المالية بـ59.8 مليون جنيه، والعقارات بـ7.7 مليون جنيه، والموارد الأساسية بـ23.1 مليون جنيه.

وجاءت مشترياتهم في الاتصالات والإعلام بـ13.6 مليون جنيه، والخدمات والمنتجات الصناعية بـ2.2 مليون جنيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بـ2.9 مليون جنيه.