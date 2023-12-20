5 قطاعات تقتنص 81.7% من تداولات البورصة المصرية الثلاثاء (جراف)

اقتنصت 5 قطاعات 81.7% من قيم تداولات البورصة المصرية (بدون الصفقات) بجلسة الثلاثاء، تصدرها الموارد الأساسية بنسبة 24.7%، بقيمة 1.2 مليار جنيه.

وجاء ثانيا في القطاعات البنوك بنسبة 23.9% من التداولات بقيمة 1.1 مليار جنيه، وثالثا حل العقارات بنسبة 13.4% من التعاملات بقيمة 674 مليون جنيه.

ورابعا جاء الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 13.2% من التعاملات بقيمة 660 مليون جنيه، وخامسا جاء قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 6.5%، بواقع 328 مليون جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الثلاثاء بهبوط جماعي للمؤشرات حيث تراجع EGX30 بنسبة 1.02%، مغلقا عند مستوى 25076 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.12%، مغلقا عند 5426 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.14%، عند مستوى 7872 نقطة.