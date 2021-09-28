5 قطاعات تقتنص 74% من تداولات البورصة المصرية اليوم (جراف)

استحوذت 5 قطاعات على 74.1% من قيم تداولات اليوم بالبورصة المصرية دون الصفقات، وهي العقارات، والموارد الأساسية، والبنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات.

تصدرها قطاع العقارات بنسبة 27.4%

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البورصة المصرية بجلسة اليوم كان نصيب قطاع العقارات 27.4% من التداولات، بكمية 140 مليون سهم، تلاه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 22.3%، بكمية 18.6 مليون سهم، وثالثا جاء قطاع البنوك بنسبة 8.6%، بكمية 3.5 مليون سهم.

وجاء رابعا بالقطاعات الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة بنسبة 8.4%، بكمية 97.7 مليون سهم، وخامسا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 7.4%، بكمية 26.9 مليون سهم.