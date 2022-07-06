5 قطاعات تقتسم قائمة الأسهم الأعلى تراجعا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الملابس، والعقارات، والبنوك، والقطاع الطبي، والخدمات المالية غير المصرفية، أعلى تراجعات بنهاية جلسة اليوم بنسب تراوحت بين 21% و4%، مخالفة الاتجاه العام الصاعد للمؤشرات.

وتصدَّر الأسهمَ الهابطة حق اكتتاب دايس للملابس الجاهزة بنسبة 21.43%، مغلقًا عند 0.011 جنيه، تلاه بي إنفتمنتس القابضة بنسبة 6.11% مغلقًا عند 9.83 جنيه، ثم شركة مستشفى كليوباترا بنسبة 4.55% مغلقًا عند 4.20 جنيه.

وثالثًا جاء سهم بنك التعمير والإسكان بنسبة 4.45% مغلقًا عند مستوى 23.410 جنيه، ثم سهم بنك كريدي أجريكول مصر بنسبة 4.09% مغلقًا عند 4.220 جنيه.

وتحولت مؤشرات البورصة المصرية للصعود جماعيًّا اليوم، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.15% مغلقًا عند مستوى 8670 نقطة،

كما ارتفع مؤشر الأفراد "EGX70" بنسبة 0.57% مغلقًا عند مستوى 1669 نقطة، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.48% مغلقًا عند مستوى 2455 نقطة.