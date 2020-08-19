5 قطاعات تستحوذ على 75.5% من تداولات البورصة المصرية في أسبوع

استحوذت 5 قطاعات بالبورصة المصرية على 75.5% من قيم التداول خلال الأسبوع المنتهي الذي انتهت تعاملاته اليوم.

بقيادة الخدمات المالية والعقارات

وسيطر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية على نحو 20% من قيم التداولات، تلاه مباشرة قطاع العقارات بـ17.5%، ثم الموارد الأساسية بنسبة 13.9%، والبنوك بـ 13.1%، و المنسوجات والسلع المعمرة بـ 11.1%.

وسجلت تعاملات البورصة الأسبوع الحالي 7.1 مليار جنيه، من خلال التعامل على 2.3 مليار ورقة مالية، على 183 ألف عملية منفذة، واستحوذت الأسهم على 85.1% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فيما كان نصيب السندات 14.9%.

جدير بالذكر أن التعاملات الأسبوعية للبورصة المصرية انتهت اليوم الاربعاء مع إعلان إدارة البورصة غدا الخميس إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.