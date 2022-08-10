5 قطاعات تتقاسم الأسهم الأعلى ارتفاعا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

مع إغلاق البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأربعاء على تباين، اتجهت حزمة من الأسهم نحو الصعود لتسجل أعلى ارتفاعات بنسب اقتربت من 13% و9%.

وتنوعت القطاعات التي انتمت إليها الأسهم الأعلى صعودا بين اللوجيستيات، والإنتاج الزراعي، والتجارة، والاستثمار العقاري، والاستثمارات المالية.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم سهم المصرية لخدمات النقل “إيجيترانس” بنسبة 11.82%، مغلقا عند مستوى 2.100 جنيه، وسهم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي “نيوداب” بنسبة 10.89%، مغلقا عند 1.966 جنيه.

وجاء ثالثا في الارتفاعات أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة 9.72%، مغلقا عند 3.160 جنيه، ثم أميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 9.30%، مغلقا عند 1.552 جنيه، وأخيرا جاء أودن للاستثمارات المالية بنسبة 9.09%، مغلقا عند 1.608 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين حيث تراجع المؤشر الرئيسي egx30 بنسبة طفيفة 0.03%، مغلقا عند مستوى 9965 نقطة، بينما صعد مؤشر egx70 بنسبة 0.76% مغلقا عند مستوى 2013 نقطة، كما ارتفع egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%، مغلقا عند 2932 نقطة.