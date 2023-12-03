5 قطاعات بالبورصة المصرية تستحوذ على 74.2% من الحصة السوقية خلال نوفمبر

استحوذت 5 قطاعات للأسهم المقيدة في البورصة المصرية على ما يصل إلى 74.2% من الحصة السوقية خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي، من حيث قيم التداول بدون الصفقات، وجاء على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية التي اقتنصت نحو 20.6% من الحصة السوقية، بقيمة تداول بلغت حوالي 18.45 مليار جنيه، عبر 317.9 ألف عملية على 6.7 مليار سهم.

وجاء العقارات في المرتبة الثانية عقب استحواذه علي حصة سوقية تصل إلي 20.0%، بقيمة تداول تبلغ نحو 17.94 مليار جنيه، من خلال 554.62 ألف عملية على 7.22 مليار ورقة مالية.

واقتنص قطاع البنوك ما يصل إلى 15.0% من الحصة السوقية، بتنفيذات تصل إلى 13.44 مليار جنيه، عبر 114.31 ألف عملية على نحو 239.43 مليون ورقة مالية.

وسيطر الموارد الأساسية على ما يقرب من 12.2% من الحصة السوقية، بقيمة تداول 10.9 مليار جنيه، من خلال 404.75 ألف عملية علي 570.17 مليون ورقة مالية.

وتمكن قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات من الاستحواذ علي ما يصل إلى 6.4% من الحصة السوقية، بتنفيذات تصل إلى 5.73 مليار جنيه، عبر 201.18 ألف عملية على نحو 5.7 مليار ورقة مالية.