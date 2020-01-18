5 قرارات لمجلس النقابة العامة للأطباء بشأن حادث طبيبات المنيا

حادث مأساوي تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا الأربعاء 15 يناير أدى لمصرع 3 طبيبات وإصابة 11 طبيبة، أثناء توجههن للقاهرة لحضور تدريب إجباري تم إخطارهن به بشكل مفاجئ دون فسحة من الوقت لترتيب وسيلة سفر آمنة أو السماح بأي اعتذارات لأى سبب.

ونتيجة لذلك قرر مجلس النقابة العامة للأطباء قرر في اجتماعه بتاريخ 17 يناير 2020 عدة قرارات كالتالي:

أولا: تكليف لجنة التحقيق بالنقابة بسرعة استدعاء جميع الأطباء المسؤولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة.

ثانيا: تكليف المستشار القانوني بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الادارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى في جميع الملابسات والقرارات التعسفية التى سبقت الحادث، وتكليفه باتخاذ إجراءات رفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة لمطالبتها بالتعويض المناسب لأهالي الضحايا وللمصابين.

ثالثا: مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بطلب إصدار تعليمات لاتخاذ إجراءات حقيقية لمنع جميع أشكال التعسف الإدارى التى تكررت فى الفترة الأخيرة وكان آخرها ما ترتب عليه هذا الحادث المروع، مع ضرورة تنظيم جميع الدورات التدريبية بجميع المحافظات، مع اتخاذ إجراءات احتساب الوفيات للشهيدات والإصابات “إصابة عمل” و تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن استدعى الأمر السفر للخارج. نقابة الاطباء

رابعا: إقامة تأبين للضحايا يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر النقابة بدار الحكمة، وتدعى مجالس النقابات الفرعية وجموع الأطباء لحضوره لتأبين ومناقشة أى إجراءات أخرى ضرورية لإيقاف التعسف الإدارى ومنع تكرار ما حدث مستقبلا .

خامسا: التجهيز لانعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 13 مارس 2020 بحيث تكون هناك مهلة كافية لجميع الجهات المختصة للاستجابة لمطالب الأطباء المشروعة، على أن يعرض علي الجمعية العمومية مدى استجابة الجهات المختصة لطلب إيقاف جميع صور التعسف الإدارى من عدمه بالإضافة لمطالب الأطباء الأساسية التى تم إرسال مخاطبات سابقة بها مثل رفع الأجور وتحسين بيئة العمل وتأمين المستشفيات و إقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، وقانون المسئولية الطبية.

كما قرر المجلس أنه سيكون في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، واتخاذ ما يلزم من قرارات جديدة طبقا لتطورات الأمور والتشاور مع جموع الأطباء.

وقرر مجلس نقابة الأطباء إحالة 5 أطباء من القيادات الإدارية بمديرية الشئون الصحية بالمنيا والوزارة إلى لجنة التحقيق، على خلفية الحادث الذى تسبب فى وفاة 3 طبيبات واصابة 12 آخرين.

وأكد أعضاء المجلس عقب انتهاء اجتماعه أمس الجمعة أن المحالين للتحقيق هم: مدير إدارة أبو قرقاص بالمنيا ومديرإدارة سمالوط بالمنيا ومدير إدارة المنيا الطبية والقائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ومساعد الوزيرة لشئون المبادرات.

وجار إرسال خطابات الاستدعاء إليهم جميعا للمثول امام جهة التحقيق بالنقابة، وذلك في إطار تحملنا مسئولية رد حق شهداءنا و مصابينا من شباب الأطباء فى حادثة المنيا، وتنفيذًا لما جاء بقرارات مجلس النقابة العامة للأطباء.

وجدير بالذكر أن العقوبات قد تصل إلى الشطب من سجلات نقابة الأطباء.