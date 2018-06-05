5 فنانيين يؤدون عمرة شهر رمضان

متابعات حرص عدد كبير من الفنانين والفنانات على أداء عمرة رمضان، حيث استغلوا الانتهاء من تصوير أعمالهم الدرامية، أو حصولهم على إجازات من أعمالهم السينمائية، لأداء العمرة.ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، فمن بين الفنانين الذين حرصوا على أداء العمرة، تامر حسني وزوجته المغربية مصمم

متابعات

حرص عدد كبير من الفنانين والفنانات على أداء عمرة رمضان، حيث استغلوا الانتهاء من تصوير أعمالهم الدرامية، أو حصولهم على إجازات من أعمالهم السينمائية، لأداء العمرة.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، فمن بين الفنانين الذين حرصوا على أداء العمرة، تامر حسني وزوجته المغربية مصممة الأزياء بسمة بوسيل.

كما شارك الفنان محمد أسامة، بطل فرقة مسرح مصر الشهير بـ”أوس أوس”، متابعيه عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة جمعته بزوجته من داخل المسجد الحرام، وقال إن المكان يعتبر بالنسبة له أفضل مكان في الدنيا.

ونشر الفنان هاني سلامة صورته من داخل المسجد النبوي الشريف، وذلك عبر موقع “انستجرام”، واكتفى بالإشارة إلى وجوده في الروضة الشريفة.

كما أدت الفنانة اللبنانية مي حريري كذلك عمرة رمضان، ونشرت مجموعة صور لها بملابس الإحرام، وظهرت الحريري في إحدى الصور من أمام الكعبة المشرفة مباشرًة.

كما سافر الفنان الإماراتي حسين الجسمي للأراضي المقدسة لأداء عمرة شهر رمضان المبارك.