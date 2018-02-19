5 فرص لرواد الأعمال المصريين خلال فبراير

سهير محمد أعلنت 5 جهات عن فرص للتدريب مسابقات فى مجال ريادة الأعمال للشباب خلال شهر فبراير، وهى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنظمة اليونيسيف في مصر، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وجمعية نهضة المحروسة، ووزارة الاقتصاد الإماراتية. وأطلق مركز ريادة الأعمال في الأ



سهير محمد

أعلنت 5 جهات عن فرص للتدريب مسابقات فى مجال ريادة الأعمال للشباب خلال شهر فبراير، وهى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنظمة اليونيسيف في مصر، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وجمعية نهضة المحروسة، ووزارة الاقتصاد الإماراتية.

وأطلق مركز ريادة الأعمال في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل مسابقة ريادة الأعمال رالي. تساعد وتشجع هذه المسابقة المشاركين على تطوير أفكارهم ومشاريعهم والبدء في تنفيذ أفكارهم.

وتهدف المسابقة لزيادة الوعي حول ريادة الأعمال وأهميتها، ولزيادة تصدير المنتجات المصرية من أجل زيادة الإقتصاد المصري، وتقديم حلول للمشاكل الناشئة التي قد تواجه صاحبي الفكرة. لمسابقة رالي برنامجان مختلفان وهم Brain Mints، للمشاركين الذين يرغبون في تطوير الشركات الناشئة الأفكار، وMints Ready للمشاركين الذين لديهم الفكرة ويرغبون في تحسينها

أصبحت المسابقة حماسية بشكل كبير، حيث قامت فريق رالي بإضافة 6 مسارات جديدة مسار Virtual Enterprise – للأفكار التي تٌطبق على الهواتف الذكية-، مسار ابدع لتصنع، مسار الشركات الناشئة المتعلقة بالمواد الدراسية، مسار الأثر الاجتماعي، مسار تمكين التصدير ومشاريع التخرج. وباب الاشتراك مفتوح حتى نهاية فبراير

من خلال الرابط

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http://www.aast.edu/en/centers/Entrepreneurship/rally.php

اما المسابقة الثانية فتتمثل فى برنامج الاستثمار الابتكاري لليونيسيف في مص والذى يبحث هذه المرة عن عقول مبتكرة ذات أفكار/ شركات ناشئة مبدعة في مجال التكنولوجيا – كي تستثمر بهم ما بين 50 – 90 ألف دولار

تبحث اليونيسيف عن شركات في مجال التكنووجيا المختلفة كالذكاء الإصطتناعي، البلوكشين، علم البيانات المبتكرة وغيرها ولديها إمكانية الاستدامة، التطور والنمو.

كما ستحصل الشركات التى تنطبق عليها الشروط على الاستشارة التقنية حتى تُحسن الفكرة وفي نهاية الأمر ستدعم اليونيسيف الشركات الناشئة / الأفكار كي، فلا تفوت فرصتك وقم بالتسجيل قبل 28 فبراير.

https://www.unicef.org/…/Call_For_Applications_-_UNICEF_Inn…

ولتعرف أكثر عن الأفكار التي تدعمها اليونيسيف.

https://unicefinnovationfund.org/

والمسابقة الثالثة باسم ” مسرعة الأعمال لمركز الابداع التكنولوجى وريادة الاعمال – الدورة 13والتى تهدف مسرع الأعمال الناشئة الخاص بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TEA) إلى مساعدة الشباب المصري ورواد الأعمال في مسيرتهم لتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة قوية تستطيع أن تنافس وتفرض نفسها في الأسواق والمجالات المختلفة، وذلك عن طريق الخدمات المختلفة التي يقدمها المسرع مثل ورش العمل التدريبية والجلسات الاستشارية إلى تستهدف العمل علي تطوير الأسس الرئيسة التي تحتاجها الشركات الناشئة مثل الإدارة والتسويق وكيفية كتابة نموذج العمل.

وهناك دورتين من مسرع الأعمال في السنة وتنعقد كل دورة لمدة ثلاثة أشهر وتستمر لمدة 18 يوم فقط خلال الأسابيع الـ 12 المحددة للدورة الواحدة. بقية الـ 12 أسبوعا هي مساحات للفرق لتطبيق التقنيات التي تعلموها لتطوير شركاتهم الناشئة. وتقام الدورة في 5 محافظات مختلفة:

القاهرة – القرية الذكية، طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي.

الإسكندرية – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

المنصورة – جامعة المنصورة.

المنيا – جامعة المنيا.

أسيوط – جامعة أسيوط.

الموعد النهائي للتقديم يوم 28 فبراير 2018

http://www.tiec.gov.eg/arab…/accelerator/pages/default1.aspx

والفرصة الرابعة تتمثل فى حاضنة الأعمال المجتمعية للابداع المحلى التابعة لنهضة المحروسة وهو عبارة عن برنامج لبناء القدرات لتطوير مهارات إدارة أعمال ناجحة ومستدامة

قدم قبل 17 فبراير 2018: https://goo.gl/GTEz6w

لكل التفاصيل: https://goo.gl/GVyNtn

واطلقت وزارة الإقتصاد الإماراتية مبادرة “إيم ستارت أب”، وهي مبادرة تهدف إلى أن تكون حلقة وصل بين الشركات الناشئة الواعدة والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم من خلال مسابقة الدولية ونشأت في مركز الاجتماع السنوي للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة، الذي يعد بمثابة منصة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر في الأسواق الناشئة (Emerging Markets).

الهدف الرئيسي للمبادرة “إيم ستارت أب” هو توفير منصة أو مكان يساعد في تنمية الإقتصاد من خلال إستضافة الشركات الناشئة باعتبارها محرك من محركات النمو الحيوية في الإقتصاد بشكل عام. وأيضاً لأن الإقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة قد بني على الابتكار مما أدى إلى سرعة عملية التطوير.

تستضيف”إيم ستارت أب” ثلاثة محاور أساسية وهم ورش العمل التي تستضيفها في دبي وأبوظبي وجدة والرياض. تساعد هذه الورش رواد الأعمال على تحقيق أهدافهم التجارية. المحور الثاني هو مساعدة الشركات الناشئة في عرض منتجاتها في مصر والكويت وعمان والأردن وجدة والمملكة العربية السعودية والبحرين. أما المحور الثالث فهو الحدث السنوي الذي يعقد وهو المسابقة الدولية.

سيقام الحدث السنوي أو المسابقة من 9 حتى 11 أبريل.

للاشتراك في المسابقة

https://platform.younoodle.com/…/ent…/aim_startup_2018/apply

