5 غرف تجارية تنظم دورات تدريبية حول برنامج مزاولة التصدير

تنظم الغرف التجارية بالبحيرة وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، والقليوبية، عدة دورات تدريبية بشأن برنامج مزاولة التصدير.

ومن المقرر أن يتم البدء في تلك الدورات يوم غد الأحد 18 ديسمبر وحتى 22 ديسمبر الجاري، والتي تشمل عدة برامج، ومن أهمها مهارات التفاوض وصياغة العقود التجارية وفقا لاتفاقية فيينا، وعقود التجارة الدولية، وعقود الوكالة، وعقود التصدير، بالإضافة إلى إعداد الخطط التصديرية ونموذج إرشادي للخطة التصديرية.

كما سيتم التدريب على نظم الدفع والتمويل في التجارة الدولية، وإعداد العروض وطرق وآليات الدفع وتمويل التجارة والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والتعرف على أهم سبل الأمان النقدي في التعامل التجاري الدولي.

وتشمل الدورات التدريبية خريطة التجارة، وخريطة النفاذ للأسواق، وخريطة التعريفة الجمركية، بالإضافة إلى خريطة الحواجز غير الجمركية، وإرشادات استخدام منصات البيانات العالمية.

كما تشمل الدورة برنامج اتفاقيات التجارة التفضيلية وغير التفضيلية للاقتصاد المصري، وقواعد المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية وعلاقتها بالعمل الجمركي، وفرص المصدر المصري للنفاذ للأسواق العالمية.

وتشمل الدورة الإجراءات الجمركية للتصدير، وبرنامج سجل المتعاملين من المصدرين، وشهادة الإجراءات وإدراج البيانات، والمستندات وأذون الشحن، بالإضافة إلى أساليب المعاينة للبضائع المصدرة، وإدارة المخاطر لمعايير الانتقاء للأسواق، والإجراءات الخاصة بمواقع الانتاج وخارج الموانئ، وسحب العينات، والمراكز المتقدمة للإجراءات، والتخليص المسبق لبضائع التصدير، وأذون الافراج الجمركي للسماح بالتصدير، ومرحلة اتمام الشحن والرقابة الجمركية والمنافستو.

كما تشمل الدورة برنامج مهارات التفاوض وصياغة وكتابة العقود التجارية وفقا لاتفاقية فيينا، وعقود التجارة الدولية، واعداد الخطط التصديرية، علاوة على نموذج ارشادي لمكونات الخطة التصديرية.

كما تشمل الدورة برامج نظم الدفع والتمويل في التجارة الدولية، واعداد العروض وطرق وآليات الدفع وتمويل التجارة، والاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، والتعرف على أهم سبل الأمان النقدي في التعامل التجاري الدولي، والاشكال الأخرى للدفع.

كما تشمل البرامج الرقابة النوعية على الصادرات والفحص، وقواعد وشهادات المنشأ وجودة المنتج وطرق الحصول على شهادات الايزو في المجالات المختلفة والمعمول بها في الاسواق الخارجية، وكذا آليات واستراتيجيات تسويق وتسعير الصادرات والتي تشمل ماهية التسويق الدولي وأهميته وأدواته واستراتيجياته وتسعير الصادرات.

كما تشمل الدورة المفاهيم الأساسية للتصدير من حيث اللائحة التصديرية ونظريات وسياسات التجارة الدولية وماهية التصدير وأشكاله وخطواته والغرض منه، وكذا الجوانب الفنية والمهارية في عملية التصدير وقواعده وتنظيماته والنظام الحالي لمساندة الصادرات، والبرنامج الجديد لرد الاعباء ومساندة الصادرات المصرية ومشلات ومعوقات التصدير في مصر وسبل علاجها.

كما تشمل الدورة لوجستيات التصدير والتي تشمل اتجاهات النقل الدولي واللوجستيات وصناعة الشحن والتخزين والتغليف، وشروط النقل والشحن والتأمين وبوليصة الشحن، وكذا التحوية والنقل الداخلي، ودور متعهدي الشحن، ومقدم البضائع في تحريك السلع دوليا ودوره المحوري في عملية الشحن، وتخفيض التكلفة والاتحاد الدولي لمتعهدي الشحن.