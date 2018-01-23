5 عوامل تسهم فى وفرة إنتاج التقاوى الحديثة

الصاوى أحمدحدد مستثمرون، وخبراء فى المجال الزراعى، 5 عوامل أساسية لنجاح قرار وزارة الزراعة، الخاص بالتوسع فى إنتاج أصناف حديثة من تقاوى المحاصيل الإستراتيجية، وحظر الأنواع التقليدية.تضم العوامل، القدرة على تسويق المحاصيل المنتجة عبر هذه التقاوى المستنبطة حديثا، وتوزيع التقاوى فى الجمعيات الز

الصاوى أحمد

حدد مستثمرون، وخبراء فى المجال الزراعى، 5 عوامل أساسية لنجاح قرار وزارة الزراعة، الخاص بالتوسع فى إنتاج أصناف حديثة من تقاوى المحاصيل الإستراتيجية، وحظر الأنواع التقليدية.

تضم العوامل، القدرة على تسويق المحاصيل المنتجة عبر هذه التقاوى المستنبطة حديثا، وتوزيع التقاوى فى الجمعيات الزراعية، لتشمل جميع المحافظات، وملائمتها للمناخ والتربة، وجودة السلع الزراعية المنتجة منها، لتلاقى الاستحسان على الصعيد المحلى، مع تحديد جدول زمنى لتنفيذ المخطط.

أصدر عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، القرار الوزارى رقم 79 لعام 2018، الإثنين قبل الماضى، بشان التوسع فى إنتاج 53 صنفًا من تقاوى 4 محاصيل إستراتيجية؛ “الفول، والأرز، والقمح، والذرة”، خطوة نحو الاكتفاء الذاتى، تزامنًا مع حظر إنتاج 42 صنفًا من التقاوى التقليدية، التى تستهلك كميات أعلى من المياه.

أكد محمد برغش، رئيس حزب مصر الخضراء- تحت التأسيس-، أن توفير تقاوى مستنبطة حديثا، بديلًا للأصناف التقليلدية، بهدف التوسع الرأسى فى الإنتاجية، ومرهون بنجاح عمليات تسويق المحاصيل الجديدة المنتجة بواسطة التقاوى.

أضاف برغش: “المزارعون يواجهون صعوبات فى عمليات تسويق المحاصيل المختلفة مثل القمح والقطن، أبرزها عدم ملائمة أسعار الشراء الحكومية”.

يشمل القرار الوزارى التوسع فى إنتاج التقاوى 7 أصناف من محصول الأرز، و11 صنفًا من محصول الذرة البيضاء، و12 صنفًا من محصول الذرة الصفراء، و15 صنفًا من محصول القمح، و8 أصناف من محصول الفول البلدى، تكون بديلة للأصناف التقليلدية.

أشار إلى أن توفير وتوزيع التقاوى فى كل الجميعات بالمحافظات، بأسعار معقولة، ضرورة لنجاح قرار “الوزارة” فى تحقيق مستهدفاته، مضيفا أن الخطوة من شأنها تقليل استهلاك المياه المستخدمة فى الرى.

أوضح أن الأصناف المستهدف التوسع فيها تعطى إنتاجية عالية، ومقاومة للأمراض، وتتأقلم مع الظروف المائية، والمناخية المختلفة.

وأيده فى جدوى قرار «الزراعة» هشام النجار، المدير التنفيذى لشركة “دالتكس” للتنمية الزراعية، قائلا: “جودة المحاصيل المنتجة من التقاوى الجديدة، وتلاقى الاستحسان محليا، شرط نجاحها”.

بحسب القرار الوزاري؛ وقف إنتاج 42 صنفًا من تقاوى الأكثار المتداولة، ممثلة فى 9 أصناف من محصول الأرز، و9 أصناف من محصول القمح، و6 أصناف من محصول الفول البلدى، فضلاً عن 18 صنفًا من محصولى الذرة البيضاء، والصفراء، ترشيدًا لاستهلاك المياه المستخدمة فى الرى.

أكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن جهود وزارة الزراعة فى تعديل السياسات المصرية، وإدخال سلالات جديدة مستنبطة من مركز البحوث الزراعية للتقاوى، لتكون عالية الإنتاجية من جانب، وأقل فى استهلاك المياه والوقت المطلوب للنضج من جانب آخر.

أكد أن بعض التقاوى المستنبطة حديثا من القمح، تنتج 35 إردبًا من الفدان، مقارنة 15 من التقاوى التقليدية، و7 أطنان للأرز، بدلا من 3 ومن 5 إلى 6 أطنان فى الذرة، بدلا من 3 فقط، ما يساهم فى سرعة تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل المهمة، التى تستورد كميات هائلة منها سنويا.

تستورد مصر 6 ملايين طن من الذرة الصفراء سنويا، و11 ملايين طن قمح، بقيمة 2 مليار دولار لكل سلعة، فضلا عن 2 مليار دولار لاستيراد الفول.

طلب عبد الرحمن من وزير الزراعة، تحديد جدول زمنى لتنفيذ مخطط قرار “الزراعة”، فى توفير التقاوى الجديدة، موضحا أن الاستعانة بالمحطات البحثية التابعة للوزارة فى كل محافظة، فى توفير التقاوى خلال الموسم المقبل.

بحسب البيانات شعبة البقوليات بالغرفة التجارية مؤخرا، فإن استهلاك المصريين من الفول يصل إلى 500 ألف طن سنويا، 85% منه يستورد من الخارج، بفاتورة سنوية تبلغ 2 مليار دولار.