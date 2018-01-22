5 علماء يفوزون بجائزة الملك فيصل هذا العام

خالد بدر الديناختارت هذا الأسبوع مؤسسة الملك فيصل الخيرية التي أسسها أبناء وبنات الملك فيصل بن عبدالعزيز في عام 1976 من ماليزيا والأردن وتونس والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية، 5 باحثين وعلماء لتلقي جائزة الملك فيصل للعام الجديد 2018 في دورتها الأربعين وتكريمهم لمساهماتهم الم

خالد بدر الدين

اختارت هذا الأسبوع مؤسسة الملك فيصل الخيرية التي أسسها أبناء وبنات الملك فيصل بن عبدالعزيز في عام 1976 من ماليزيا والأردن وتونس والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية، 5 باحثين وعلماء لتلقي جائزة الملك فيصل للعام الجديد 2018 في دورتها الأربعين وتكريمهم لمساهماتهم المتميزة في خدمة البشرية ضمن 5 مجالات هي: خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم.

وذكرت وكالة ايتوس واير أن المؤسسة منحت جائزة خدمة الإسلام للدكتور إرواندي جاسوير الاندونيسي نائب عميد المعهد الدولي لبحوث الحلال والتدريب وأمين مجلس الأساتذة في الجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا بفضل إسهامه في تأسيس علم الحلال بمجال الأغذية والسلع الاستهلاكية الحلال.

أما جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية فقد منحتها المؤسسة للدكتور الأردني بشّار عوّاد أستاذ الحديث في جامعة العلوم الإسلامية العالمية وذلك تقديراً لمجمل أعماله بشأن موضوع إصدارات نقدية لنصوص تاريخية وسير ذاتية لشخصيات إسلامية بارزة.

وفاز الدكتور التونسى شكري المبخوت الأستاذ في جامعة منوبة في تونس بجائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب، بفضل معالجته لدراسات تتناول السيرة الذاتية في الأدب العربي، بينما فاز الأستاذ الأمريكى جيمس أليسون رئيس قسم المناعة في مركز فيفيان إل سميث بجائزة الملك فيصل للطب لعام 2018 بفضل اكتشافاته المهمة في مجال العلاج المناعي للسرطان.

ومنحت المؤسسة جائزة العلوم للدكتور السير جون بول البريطاني أستاذ الفلسفة الطبيعية في جامعة أوكسفورد بفضل إسهاماته البارزة في مجال الرياضيات، كما نال الدكتور بول التكريم بفضل عمله في مجال المعادلات التفاضلية الجزئية غير الخطية، وحساب التغاير، والأنظمة الديناميكية.