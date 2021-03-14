5 علامات صينية تخفق فى بيع طرازات ملاكى جديدة خلال يناير 2021

أخفقت 5 علامات صينية فى بيع طرازات ملاكى جديدة خلال يناير من العام الحالى، وهى جيلى، وزوتى وساوايست، وبريليانس، وبايك، وذلك رغم تسجيل قطاع سيارات الركاب الخاصة نموًا فى الأداء بنحو %71 لتصل المبيعات من مختلف الفئات لنحو 14.9 ألف وحدة مقابل 8.7 ألف خلال نفس الشهر من 2020، وذلك وفق ما كشفت عنه أحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

ولم تبع سيارات جيلى أى وحدة خلال يناير السابق؛ فى حين أن طراز جيلى إيمجراند X7 تمكن من بيع 17 سيارة خلال نفس الشهر من 2020، كما باع طراز امبريال 4 وحدات، وسجلت إيمجراند 7 بيع سيارتين. جدير بالذكر أن المبيعات الإجمالية لجيلى خلال 2020 بلغت 117 وحدة فى 2020.

كذلك فشلت زوتى فى بيع أى سيارة خلال يناير السابق فى الوقت الذى كانت مبيعات سيارتها Z100 نحو 50 سيارة فى أول شهر من 2020، وقد بلغت المبيعات الإجمالية للعلامة التجارية خلال العام السابق نحو 245 وحدة.

ولم تسجل ساو ايست بيع أى سيارة خلال يناير 2021 كذلك، مع العلم أن مبيعاتها الإجمالية خلال العام السابق قد بلغت 193 وحدة.

انضمت بريليانس فى يناير السابق لقائمة العلامات التجارية الصينية التى لم تسجل بيع أية سيارة، فى حين أنها باعت عبر طراز V6 نحو 23 وحدة فى يناير 2020 إلى جانب 8 وحدات من طراز V5 وسيارة واحدة من سيارتها H530. وبلغت المبيعات الإجمالية لبريليانس خلال العام السابق نحو 434 وحدة.

ولم تبع بايك الصينية كذلك أى سيارة فى يناير الماضى مع العلم بأن مبيعاتها الإجمالية فى 2020 بلغت 62 وحدة فقط.

الجدير بالذكر أن العلامات التجارية الأخرى التى تحمل الجنسية الصينية قد سجلت نموًا فى المبيعات الإجمالية بسوق الملاكى بنسبة %174.7 مسجلة 3346 وحدة مقابل 1218 وحدة فى يناير 2020 بزيادة 2128 وحدة، وفق الأرقام المسجلة بتقرير “أميك”، وذلك بفضل احتساب مبيعات إم جى خلال يناير السابق وهى لم تكن مدرجة ببيانات يناير 2020 كما شهدت مبيعات مبيعات كل من شيرى وBYD تحسنًا فى الأداء.

وقفزت مبيعات سوق السيارات الملاكى بمختلف فئاتها خلال شهر يناير 2021 بنسبة %71 مسجلة 14.9 ألف وحدة مقابل 8.7 الف، وذلك بفضل النمو الكبير المحقق فى مبيعات مختلف الفئات؛ باستثناء السيارات التى تقل سعتها اللترية عن 1000 سى سى والتى انكمشت بنسبة %90 مسجلة 9 سيارات مقابل 86 سيارة فى يناير 2020. وانخفضت مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التى تتجاوز سعتها اللترية 2000 سى سى بنسبة %17 مسجلة 216 وحدة مقابل 260 وحدة فى يناير من العام الماضى، كما لم تتمكن السيارات الملاكى التى تتجاوز سعتها اللترية 2000 سى سى من بيع أية وحدة فى يناير الماضى فيما كانت مبيعاتها فى نفس الفترة من 2020 سيارتين فقط.

وقد ارتفعت مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها «ملاكي- أتوبيسات- شاحنات» بنسبة %49.3 خلال الشهر الأول من العام الحالى ببيعها 20.7 ألف وحدة مقابل 13.9 ألف فى نفس الفترة من 2020.