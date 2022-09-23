5 شواطئ بالإسكندرية تحقق نسب إشغال 100% في أول أيام الخريف

بالتزامن مع أول أيام الخريف والجمعة الأخيرة من سبتمبر الجاري، حققت شواطئ الإسكندرية نسب إشغال أعلى من المتوقع فى مثل هذه الأوقات من كل عام، وذلك وفقاً للنسب التي أعلنت عنها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.



ومع دخول فصل الخريف والhستعداد للمدارس كان من المتوقع أن تنخفض نسب الإشغال بالشواطئ، إلا أن للسكندريين رأي آخر فقد حققت شواطئ القطاع الشرقي نسب إشغال وصلت فى أكثر من خمس شواطئ لـ 100%، بينما تراوحت نسب باقى شواطئ القطاع الشرقى بين 50% إلى 75% وهي نسب عالية خاصة في مثل تلك الأوقات من العام .



وعلى صعيد ذات صلة حققت شواطئ القطاع الغربي والعجمى نسب إشغال تراوحت بين 25% إلى 50%.. فعادة يكون لعشاق البحر رأي آخر فى الاستمتاع بالخريف والشتاء ودائما ما ينتظر أهالي الإسكندرية انخفاض نسب الإقبال علي الشواطئ من المحافظات المجاورة ليبدوأ فى الاستمتاع ببحر الإسكندرية حيث الهواء المنعش وانخفاض درجات الحرارة والخصوصية والمراقبة الحاسمة من مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.



ولازال يستقبل شاطئ المندرة المجاني الجمعيات الخيرية والمستشفيات، وذوى الهمم ، والمكفوفين، وأطفال بلا مأوى، وكل من له صله بالعمل الخيرى علي شاطئ الخير والسعادة.