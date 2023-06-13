5 شروط من «بيراميدز» لضمان الإطارات.. واستبدال المنتج في حالة وجود عيب

حدد مصنع بيراميدز لتصنيع الإطارات في بورسعيد عددا من الشروط الواجب توافرها لضمان جودة منتج المصنع النهائي في السوق المحلية لعدم وجود شكاوى من المستهلكين بشأن الإطارات الخاصة بالمصنع.

وتنشر «المال» في السطور التالية الشروط أو المواصفات التي وضعها المصنع لضمان منتجاته في الأسواق وهي كالأتي:

وجود كارت الضمان مرفق مع فاتورة الشراء من التاجر.

عدم وضع مواد اللحام أو باتش اللحام داخل الإطار باستثناء مواد لحام بيراميدز.

الالتزام بتعليمات الفك والتركيب.

الالتزام بتعليمات الحمولة والسرعة وضغط الهواء المدونة على الإطار.

ضمان إطارات الموتوسيكلات 6 أشهر من تاريخ شراء المستهلك.

يشار إلى أن فكرة إنشاء مصنع «بيراميدز» في مصر كانت عام 2006 وحصل على الموافقات في 2016 وتم استلام الأرض 2017 للبدء في الإنشاءات على مساحة 75 ألف متر والتي انتهت أواخر 2019 بتكلفة استثمارية حوالي 3 مليارات جنيه، إذ كان أول إنتاج تجريبي للمصنع في مايو 2020 وبدأ الإنتاج الفعلي للسوق المحلية نوفمبر 2020.

«مصادر»: اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحماية المنتج وحقوق الملكية

على جانب آخر، قالت مصادر مسؤولة داخل المصنع، إنه في حالة وجود أي عيب صناعة سيتم التعويض بإطار آخر بديل بعد العرض على الدعم الفني الموجود داخل المصنع، لافتة إلى أن المصنع يتابع كافة المنتجات المعروضة في السوق المحلية حرصا منه على تقديم منتج منافس للمنتج المستورد.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه يجب على المواطنين التأكد من شراء مادة اللحام الأصلية لمجمع مصانع بيراميدز نظرا لوجود بعض المنتجات المقلدة بنفس الاسم والعلامة التجارية، لافتة إلى أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحماية المنتج وحقوق الملكية ولعدم انتشار المنتج المقلد داخل السوق على اسم مصنع بيراميدز.

وأشارت إلى أن مادة لحام الإطارات الأصلية متاحة الآن بالأسواق في كافة المحافظات من خلال منافذ الشركة المتواجدة في المحافظات إذ إنها تعمل على سد الثقوب أوتوماتيكيا في الحال كما أنها مضادة للصدأ، فضلا عن أنها لا تجف داخل الإطار حتى لا يتلف.

وتمنع مادة اللحام الاهتزازات نتيجة التوزيع الجيد والتجانس داخل الإطار، بالإضافة إلى أنها صديقة للبيئة وتزيد من عمر الإطار.

ويصدر المصنع منتجاته إلى 10 دول في الوقت الحالي هما: «المغرب وتونس والجزائر وكينيا والسودان وسوريا وتركيا واليمن وباكستان والعراق».

وينافس المصنع الفئات الأولى في العالم فئة الموتوسيكلات نتيجة الجودة العالية التي تحتوي عليه منتجاته، حيث إن 80% من الإنتاج يتم توزيعها محليا على الوكلاء والفروع التابعة لمصنعه في المحافظات.