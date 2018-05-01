5 شركات ناشئة تحصد جوائز مسابقة الإبداع فى الاقتصاد الرقمى‎

المال –خاص

كشفت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام لغرف التجارية، النقاب عن نتائج مسابقتها التى عقدت مؤخرا خلال مؤتمرها السنوى “الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات –واقع جديد ” TECH INVEST 2 والذى افتتحه المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشارك فيها 50 شركة محلية.

قال المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا: “إن المسابقة انطلفت للمرة الثانية وتستهدف الشركات الناشئة والشركات ذات القيمة المضافة وتصل جوائزها المالية إلى 210 آلاف جنيه، بالإضافة لجوائز أخرى وتعد المسابقة بوابة للشركات للمشاركة فى معرض الالكترونيات المقرر عقده فى يناير المقبل بلاس فيجاس CES 2019 “.

وفاز بالجائزة الأولى وقيمتها 90 ألف جنيه Biobusiness بايوبيزنس وهى شركة تكنولوجية ناشئة متخصصة فى تصميم وتصنيع الاجهزة الطبية الالكترونية وإنترنت الاشياء ،حيث تقوم بتطوير وتسويق حلول وخدمات الرعاية الصحية والصناعية التى تساعد على تحسين نوعية المعيشة لمصر والشرق الأوسط، أما الجائزة الثانية وقيمتها 60 ألف جنيه مقدمة لشركة Pulse for Integrated Solutions وتقدم الشركة جهاز رسم قلب رقمى متصل بالانترنت يستطيع إرسال إشارة رسم القلب (12 قناة) و درجة حرارة الجلد ونسبة تشبع الدم بالاكسجين إلى السيرفر الخاص بالشركة على الإنترنت مما يتيح متابعة حية للمرضى فى سيارات الاسعاف خلال رحلتهم إلى المستشفى وتوجيه سيارة الاسعاف إلى المستشفى المناسب لحالة المريض.

والجائزة الثالثة وقيمتها 30 ألف جنيه مقدمة لشركة Ordera ،أورديرا (Ordera) هو تطبيق للهواتف المحمولة يساعد مستخدميه فى ارسال الطلبات و الدفع الإلكترونى عبر المحمول فى أماكن الخروج اليومية كالمطاعم، وفى تلك الحالة لن يكون المستخدم فى حاجة لحمل النقود او حتى المحفظة ككل، وسوف يكون بإمكانه الرحيل متى يشاء دون الانتظار للفاتورة أو باقى الحساب، من الناحية الاخرى، يستفيد مالك المطعم من تقليل تكلفة نقل النقود ورفع كفاءة إدارة المكان و إدارة العمال.

والرابعة وقيمتها 15 ألف جنيه مقدمة لشركة Elephas Store وهى منصة تستخدم تكنولوجيا العالم الافتراضى للوصول إلى الماركات والمطاعم والوصول للمستخدمين المحتملين من خلال قسائم شرائية وتخفيضات تعرض على خريطة.

والجائزة الخامسة وقيمتها 15 ألف جنيه مقدمة لشركة WiRE Microsystems ،تمتلك مصر عن طريق شركة WiRE Microsystems التقنية الأسرع من نوعها فى العالم، حيث أن منتجها XMACHINE قادر على استعادة أنظمة الكمبيوتر للعمل خلال أقل من ثانية واحدة فقط وبضغطة زر، مهما كان حجم التلف فى نظام التشغيل أو العمليات والخدمات المرتبطة به، بما فى ذلك أيضا جميع التطبيقات المثبتة وتعريفات قطع الهاردوير،وحتى فى حالات انهيار النظام الكامل وشاشة فشل التشغيل الزرقاء، حيث إن النظام متاح دائما عند بداية تشغيل جهاز الحاسب – مع ضمان عدم حذف أو مساس ييانات المستخدم و ملفاته،يتم هذا بدون أى خطوات أو تعقيدات أو تكاليف إضافية أو تعريض خصوصية المستخدمين للكشف وبدون أى طلب للمساعدة من مختصى التقنية.