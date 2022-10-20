5 شركات مصرية تبحث توريد الأسمدة لكبرى الشركات في غانا

نظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبو المكارم بالتعاون مع المكتب التجاري في غانا لقاءا عبر تطبيق زووم ل5 شركات من المجلس المنتجه للاسمدة والمبيدات مع أحدي كبريات الشركات الغانية العاملة في مجال استيراد وتوزيع الاسمدة والمبيعات، وذلك للاتفاق علي توريد الاسمدة من مصر للشركة في غانا حيث تعمل الشركة بصفة رئيسية في مجال استيراد وتوزيع المبيدات وترغب في تنويع منتجاتها عن طريق تنويع مصادر استيراد الاسمدة والبذور

وكان المكتب التجارى في غانا برئاسه المستشار التجارى احمد طارق فوزي قد عقد اجتماعا مع pearl Gborglah مدير شركة agrocrown الغانيه بناء علي طلب منها وذلك لبحث امكانيه استيراد الاسمدة من مصر.

وذكر المكتب أن المقر الادارى للشركة يقع في العاصمة اكرا وانه يوجد فرع آخر لها في مدينة كوماسي ( ثاني أكبر مدينه تجارية في غانا وتعتبر مركز تجارة الكيماويات الزراعية) حيث يقوم عدد من التجار من دول أخرى مثل بوركينا فاسو وكوت ديفوار بشراء احتياجاتهم منها ، كما يوجد للشركة مخزن في الميناء الرئيسي لغانا( تيما) والذي يقوم أيضا بخدمه العملاء من تو جو

كما تمتلك الشركة عدد من الفروع التسويقية والبحثية في معظم مدن غانا بحيث تقوم بالتعامل مع المزارعين لتعريفهم بالمنتجات الجديدة وكيفية استعمالها وتقوم الشركة بالاعتماد علي التوزيع لكبار تجار الجملة وبدورهم يقومون بالتوزيع علي المحلات الصغيرة وصغار المزارعين، وفق المكتب.

كما توجد شراكة بين الشركة الغانية وشركاء صينين وانهاتقوم حاليا باستيراد معظم احتياجاتها من الصين وترغب في دراسة إمكانية الاستيراد من السوق المصري علي ان تكون شركات مصنعة ومصدرة و ليس عن طريق وسطاء وهو ما يلقي اهميه خاصه علي هذا اللقاء

من جانبه قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس إن هذا يأتي كنتاج للتسويق والترويج الذي قام به المجلس اعتبارا من بداية الأزمة الروسية – الأوكرانية حيث تم التواصل مع المكاتب التجارية و السفارات المصرية في الخارج وموافاتهم بقائمة بنوعيات الاسمدة المتاحة في مصر وكميات الإنتاج المتاحة للتصدير وكيفية التواصل مع الشركات المصرية المنتجه والمصدرة

وأوضح أنه من المقرر تحديد مواعيد لاحقة مع الشركات المصرية والشركة الغانية وفقا لما سيتم إرساله من قبل الأخيرة من مواصفات خاصة بالمنتجات المطلوبة والاسعار.