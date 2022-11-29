5 شركات محلية تشتري كراسة شروط توريد موصلات ومهمات كهربائية

طرحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى شركة القناة للتوزيع، مناقصة كبرى لتوريد مهمات وموصلات كهربائية تصل لنحو 620 طنًا.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات لـ«المال» عن تقدم 5 شركات محلية لشراء كراسة شروط المناقصة التى تم طرحها منذ أيام على الشركات المحلية.

وأضافت أن من بين الشركات التى قامت بشراء كراسة الشروط كل من شركة كابلات مصر، والسويدى «إيجيتك»، إضافة إلى شركات أخرى لم تفصح عنها المصادر.

وأوضحت أن إجمالى قيمة التأمين الابتدائى للمناقصة يصل لنحو مليون جنيه، فيما يصل فترة الضمان الخاصة بالمهمات الموردة إلى نحو عامين، مشيرة إلى أنه سيتم تلقى العروض خلال نوفمبر الحالى بنظام المظروف الواحد، متضمنًا العرض الفنى والمالى معاً.

وأشارت إلى أن فترة التوريد تصل إلى 8 أشهر لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء، متوقعة أن تكون هناك منافسة كبرى على المناقصة فى ظل احتياج الشركات المحلية لزيادة حجم أعمالها خلال الفترة الحالية.

ورجحت المصادر توقيع العقود مع الشركات الفائزة خلال ديسمبر المقبل، فى إطار خطة التطوير والإحلال والتجديد للعام الحالى.

وتوقعت المصادر أن تواجه الشركات المصنعة أزمة نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار والعملات أمام الجنيه، إضافة إلى صعوبة الاستيراد فى بعض الأوقات نتيجة تحرك أسعار المعادن، لاسيما أن الموصلات المطلوب توريدها تحتوى على ألمونيوم والذى يشهد ارتفاعا مستمرا محلياً وخارجيا.

فى ذات السياق، كشفت المصادر عن أنه من المرتقب قيام شركة القناة لتوزيع الكهرباء بالعمل على تطوير عدد من مراكز التحكم الآلية لتوزيع الطاقة والتابعة للشركة بعد الانتهاء من تطوير وتدشين مركز تحكم فى جنوب سيناء «شرم الشيخ» وتشغيله خلال قمة المناخ cop27.

وتسهم مراكز التحكم الآلية فى خفض الانبعاثات الكربونية بحوالى 3.200 طن سنويا لكل مركز، فى إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة الكهرباء وشركة شنايدر إلكتريك لإنشاء وتطوير عدد من مراكز التحكم والتوزيع فى جميع أنحاء الجمهورية مدعومة بتكنولوجيا EcoStruxureGrid ونظام إدارة التوزيع المتقدم (ADMS).

يُذكر أن «القناة» شركة مساهمة مصرية، تتبع القابضة لكهرباء مصر، وتغطى شبكتها حوالى 380 مركزا وقرية بنطاق المحافظات التابعة لها وتشمل قطاعات كل من الإسماعيلية، السويس، بوسعيد، شمال وجنوب ووسط الشرقية،شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، والمدن الجديدة، ويبلغ عدد المشتركين بالمراكز والمحافظات التابعة حوالى 4.8 مليون مشترك، بإجمالى سكان فى نطاق عملها 16 مليون نسمة تقريبًا.