5 شركات محلية تتنافس على عقد خزانات كهرباء غرب القاهرة

عمر سالمقال محمد مختار، رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، إن 5 شركات محلية، تقدمت بعروضها المالية والفنية، للمنافسة على مناقصة محطة توليد كهرباء غرب القاهرة (حوش الخزانات والتنكات)، المملوكة لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، بقدرة 650 ميجا وات.وأوضح مختار فى تصريحات لـ«المال»، أن القائ

عمر سالم

قال محمد مختار، رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، إن 5 شركات محلية، تقدمت بعروضها المالية والفنية، للمنافسة على مناقصة محطة توليد كهرباء غرب القاهرة (حوش الخزانات والتنكات)، المملوكة لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، بقدرة 650 ميجا وات.

وأوضح مختار فى تصريحات لـ«المال»، أن القائمة تشمل شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، والهلال للمقاولات، وأوراسكوم للإنشاءات، وأسيك للتصنيع والمشروعات الصناعية «أراسكو »، و«بتروجت».

وكشف أن شركة الهلال للمقاولات العامة، تقدمت بأقل عرض مالى بـ 39 مليون جنيه، فى حين تقدمت أوراسكوم للإنشاءات بأعلى العروض، 75 مليون جنيه.

وأوضح أنه من المرتقب فحص العروض الفنية للشركات المتقدمة، خلال الأسبوع الحالى، على أن ينتهى من تحليلها، وإرسالها للبنك الإسلامى للتنمية المموِّل للحزمة، والإعلان عن الفائز نهاية أغسطس المقبل.

وفازت شركة بجسكو، بمناقصة الاستشارى للمشروع، وتصل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌقد إلى 225 ﻣﻠﻴوﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻨﻬﺎ 5.9 ﻣﻠﻴوﻥ دولار أمريكى، وانتهت بجسكو من طرح جميع ﺣزﻡ ﺍﻟﻤﺸرﻭﻉ، ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺼل ﺇﻟﻰ 17 ﺣزﻣﺔ، طرﺣت ﺗﺒﺎﻋًﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭًا ﻣن ﺍﻟرﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣن ﺍﻟﻌﺎﻡ الماضى.

وقال مصدر مسئول فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه تأجل تلقى العروض الخاصة بمناقصة الأعمال الكهربائية الخاصة بمحطة كهرباء غرب القاهرة، إلى بداية أغسطس المقبل، بدلاً من 17 يوليو الجارى.

وأضاف أن التأجيل بناء على طلب الشركات، لافتاً إلى أن 4 شركات عالمية ومحلية، اشترت كراسات شروط المناقصة، فى مايو الماضى، موضحًا أن المناقصة تشهد منافسة كبيرة بين الشركات.

وتبلغ قدرة محطة غرب القاهرة 650 ميجا وات، وتتكون من وحدة بخارية واحدة، تُقام بمحافظة الجيزة، ﻭﻣن ﺍﻟﻤﻘرﺭ ﺗﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺸرﻭﻉ ﺧﻼﻝ 2019، ضمن الخطة الخمسية 2017/ 2022، وتعمل ﻣﺤطﺔ كهرباء ﻏرﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫرﺓ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟطﺒﻴﻌﻲ ﻛوﻗوﺩ ﺃﺳﺎﺳﻲ، والمازوت احتياطى.

يشار إلى أن ﺍﻟتكلفة ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤطﺔ ﺗُﻌﺎﺩﻝ 6 مليارات ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺗﻤويل ﺍﻟﻤﻜوﻥ ﺍﻷجنبى ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣؤﺳﺴﺎﺕ ﺗﻤوﻳﻠﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻋرﺑﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ 30 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛوﻳﺘﻰ ﻣن ﺍﻟﺼﻨدﻭﻕ ﺍﻟكوﻳﺘﻰ، ﻭ218 ﻣﻠﻴوﻥ دولار ﻣن ﺍﻟﺼﻨدﻭﻕ ﺍﻟﻌرﺑﻰ، ﻭ92 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣن ﺍﻟﺼﻨدﻭﻕ ﺍﻟﺴﻌوﺩﻯ، ﻭ222 مليون ﺩﻭﻻﺭ ﻣن ﺍﻟﺒﻨك ﺍﻹﺳﻼمى ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، والمكون المحلى من شركة القاهرة للإنتاج.