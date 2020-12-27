5 شركات سيارات عالمية تعتزم استدعاء 210 آلاف مركبة للإصلاح

تخطط شركات جنرال موتورز الكورية ، ومجموعة بي إم دبليو كوريا، وأودي - فولكس واجن كوريا، ونيسان موتور، وفيات كرايسلر سحب 76 طرازًا

تعتزم شركات جنرال موتورز وبي إم دبليو وأودي وشركتان أخريان سحب أكثر من 210 آلاف مركبة طواعية لإصلاح المكونات المعيبة، ويعتبر هذا هو الأحدث في سلسلة خطط السحب لشركات صناعة السيارات المحلية والأجنبية فى كوريا، بحسب وكالة يونهاب.

شركات تخطط لسحب 76 طرازًا

وتخطط شركات جنرال موتورز الكورية ، ومجموعة بي إم دبليو كوريا ، وأودي – فولكس فاجن كوريا ، ونيسان موتور ، وفيات كرايسلر لسحب 76 طرازًا يبلغ عددها 210.738 وحدة ، وفقًا لوزارة النقل الكورية.

وتشمل المشاكل وجود خلل في وحدة التحكم في ناقل الحركة الآلي في سيارة شيفروليه لاكيتي من جنرال موتورز ، وسلسلة توقيت معيبة في طرز بي إم دبليو الـ 44 ونظام التحكم في عمود الكامة المعيب في سيارات أودي فئة A6.

وبدأت الشركات في تقديم أو ستعرض خدمات الإصلاح والاستبدال.

وقالت الوزارة إنه يمكن لمالكي المركبات الاتصال أو زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المخصصة لاستبدال الأجزاء مجانًا.

ارتفاع مركبات السيارات الكورية التي يجب استدعاؤها في أول 10 شهور من هذا العام إلى أكثر من مليوني سيارة

وأظهرت بيانات ارتفاع عدد مركبات شركات تصنيع السيارات الكورية التي يجب استدعاؤها في أول 10 شهور من هذا العام إلى أكثر من مليوني سيارة، للعام الرابع على التوالي.

ووفقا للبيانات، بلغ عدد المركبات المعيبة لشركات تصنيع السيارات الكورية الواجب استدعاؤها منذ يناير وحتى أكتوبر 2.04 مليون سيارة ، بارتفاع قدره 56.2% مقارنة بالعام الماضى.

وجهت أوامر لشركات تصنيع السيارات الكورية الرئيسية وهى: هيونداي موتور ومرسيدس بنز كوريا و4 شركات أخرى باستدعاء ما يزيد على 160 ألف سيارة لإصلاح المكونات المعيبة، ما أدى إلى تجاوز العدد الكلي للسيارات التي تم استدعاؤها العام الماضي.

وذكرت وزارة النقل الكورية الجنوبية أكتوبر الماضى، أن بي إم دبليو وأودي ومرسيدس بنز و3 شركات أخرى ستستدعي أكثر من 10,000 سيارة لإصلاح المكونات المعيبة.

هذا هو الأحدث في سلسلة من عمليات الاستدعاء من قبل شركات تصنيع السيارات الكورية ومستوردي السيارات بسبب مشاكل في مكونات السيارة.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان، إن شركات تصنيع السيارات الكورية الثلاث الأخرى وهى: فيات كرايسلر أوتوموبيل كوريا وجاكوار لاندروفر وسوزوكي سي إم سي التي تستورد مركبات ذات عجلتين من شركة سوزوكي موتور.

وقال البيان إن الشركات الست تستدعي ما مجموعه 10,233 وحدة بسبب خلل في 23 طرازا.

ووفقا للبيان، فإن المشاكل تشمل وجود خلل في مصابيح الوقوف في سيارة xDrive30d لـ بي إم دبليو، وخلل في نظام عجلة القيادة في سيارة جيب رانجلر لفيات كرايسلر أوتوموبيل، ووبعض العيوب في برنامج لمساعدة السائق في سيارة A8 50 TDI quattro لـ أودي، وعيب في جناح خلفي في سيارة GLB 220 لـ مرسيدس بنز.