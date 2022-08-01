5 شركات سيارات توقف تسليم حصص الموزعين لأجل غير مسمى

أخطرت شركات «القصراوى جروب، وغبور أوتو، والمنصور، والشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» والمصرية التجارية وأوتوموتيف» موزعيها المعتمدين- بالتوقف عن تسليم حصص السيارات المقرر توريدها من بعض طرازاتها خلال الفترة المقبلة.

وقال شعبان الحاوى، رئيس شركة «الحاوى لتجارة السيارات» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن هناك بعض الوكلاء المحليين توقفوا عن تسليم الحصص المقررة للموزعين لأجل غير مسمى بسبب تراجع حجم المخزون لديهم، وعدم قدرتهم على إستقدام أى شحنات جديدة من الخارج فى ظل القيود المفروضة على عمليات الاستيراد.

وأضاف أن عددًا من وكلاء العلامات الكورية والفرنسية خفضوا أعداد الكميات الموردة للموزعين شهريًا؛ لتتراوح من 1 إلى 5 سيارات فقط من كل طراز.

من جانبه، أكد أحد موزعى السيارات أن «غبور أوتو» أبلغت بعض موزعيها بعدم تمكنها من تسليم الحصص المقرر توريدها من بعض الطرازات من بينها «هيونداى توسان، وإلنترا CN7، وبايون، وكريتا، وأكسنت HCI» بسبب عدم توافرها خلال الفترة الحالية.

يشار إلى أن «جى بى غبور أوتو» أعلنت فى وقت سابق، عن عدم توافر 6 طرازات منتمية للعلامة الكورية «هيونداي»؛ هى «توسان، وكريتا، وإلنترا CN7، وبايون، وأكسنت HCI، وستاريا».

فى سياق آخر، كشف – الموزع الذى فضل عدم ذكر اسمه – عن قيام «المنصور للسيارات» بتقليص أعداد الكميات الموردة من طرازات «MG» للموزعين لتصل إلى 10 مركبات كحد أقصى لكل موزع خلال يوليو الماضى.

فى سياق متصل، أكد محمد فتحي، مدير إدارة المبيعات والمشتريات فى شركة «أباظة موتور واى» أن العديد من وكلاء السيارات ومنهم «غبور أوتو، والمنصور، والقصراوى جروب» أبلغوا موزعيهم بتخفيض إجمالى الكميات الموردة من بعض الطرازات المنتمية للماركات التجارية «بيجو، وأوبل، وستروين»؛ وذلك فى محاولة لتجنب نفاد المخزون لديهم، وإمكانية استمرار تسليم الحصص للموزعين لأطول فترة.

وأوضح أن السوق المحلية بدأت تعانى بشكل كبير من نقص أعداد الطرازات المطروحة وعلى رأسها “الأوروبية” بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى أثرت سلبًا على سلاسل امداد مكونات الإنتاج الخاصة، فضلا عن تراجع الطاقة الإنتاجية لمصانع السيارات العالمية.

وتابع قائلًا: «الفترة الماضية شهدت قلة فى معروض بعض الطرازات المنتمية للماركات التجارية “فولكس فاجن، وسيات، وسكودا».

وأشار إلى أن النسبة الأكبر من موزعى السيارات رفعت أسعار طرازاتها – بشكل غير رسمى- تحت مسمى «الأوفر برايس» لتعويض الخسائر المالية التى يتكبدونها من انخفاض المبيعات بنسب تتعدى %50 وتراجع أعداد الكميات الموردة من الوكلاء المحليين.

وأكد أحد الموزعين المعتمدين لـ«كيا» أن الوكيل المحلى للعلامة الكورية قام بتسليم كميات محدودة من طرازات الجيل الجديد من «كيا سبورتاج» بما يتراوح من 2 إلى 5 مركبات كحد أقصى لكل موزع.

يشار إلى أن مبيعات «الملاكى» شهدت تراجعًا بنسبة %35 لتصل إلى 12 ألفًا و346 مركبة خلال يونيو الماضى، مقابل 19 ألفًا و54 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

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