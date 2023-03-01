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5 شركات سمسرة تُهيمن على 92% من تنفيذات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهرين  

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بقيادة "إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة"

5 شركات سمسرة تُهيمن على 92% من تنفيذات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهرين  
أسماء السيد

أسماء السيد

7:13 م, الأربعاء, 1 مارس 23

هيمنت حوالي 5 شركات سمسرة على نحو 92% من تنفيذات المتعاملين الأجانب في البورصة المصرية، في الفترة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر فبراير.

وجاءت شركة “إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة” في الصدارة بحصة سوقية 57.6%، وقيمة تداول 10.3 مليار جنيه، تلتها شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بنسبة 13.7%، وتداولات 2.4 مليار جنيه.

وثالثًا جاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة بحصة سوقية 11.8% وقيمة تداول 2.1 مليار جنيه، ثم بلتون لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 6% وقيمة تداول 1.08 مليار جنيه، ثم إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات بنسبة 2.7% وتداولات 482.9 مليون جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء 1-3-2023، أولى جلسات مارس الحالي، على صعود جماعي، بمكاسب سوقية نحو 8 مليارات جنيه، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنحو 0.71%، ليغلق عند مستوى 17123 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.42%، عند مستوى 3059 نقطة، ومؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنحو 1.13% عند 4546 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 2.19 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 204 أسهم، ارتفع منها 97 سهمًا، فيما تراجع 49 سهمًا، واستقر 58 دون تغيير.

أسماء السيد

أسماء السيد

7:13 م, الأربعاء, 1 مارس 23