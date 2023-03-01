5 شركات سمسرة تُهيمن على 92% من تنفيذات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهرين  

هيمنت حوالي 5 شركات سمسرة على نحو 92% من تنفيذات المتعاملين الأجانب في البورصة المصرية، في الفترة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر فبراير.

وجاءت شركة “إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة” في الصدارة بحصة سوقية 57.6%، وقيمة تداول 10.3 مليار جنيه، تلتها شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بنسبة 13.7%، وتداولات 2.4 مليار جنيه.

وثالثًا جاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة بحصة سوقية 11.8% وقيمة تداول 2.1 مليار جنيه، ثم بلتون لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 6% وقيمة تداول 1.08 مليار جنيه، ثم إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات بنسبة 2.7% وتداولات 482.9 مليون جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء 1-3-2023، أولى جلسات مارس الحالي، على صعود جماعي، بمكاسب سوقية نحو 8 مليارات جنيه، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنحو 0.71%، ليغلق عند مستوى 17123 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.42%، عند مستوى 3059 نقطة، ومؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنحو 1.13% عند 4546 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 2.19 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 204 أسهم، ارتفع منها 97 سهمًا، فيما تراجع 49 سهمًا، واستقر 58 دون تغيير.