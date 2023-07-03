5 شركات سمسرة تُهيمن على 68% من سوق صفقات خارج المقصورة خلال النصف الأول من العام

هيمنت حوالي 5 شركات سمسرة على نحو 68% من إجمالي تعاملات سوق صفقات خارج المقصورة خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيادة شركة “الأهلي فاروس” .

وجاءت “الأهلي فاروس” في الصدارة بحصة سوقية 31.8% محققة قيمة تداولات سجلت 13.7 مليار جنيه، تلاها شركة “إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية” بنسبة 14% وتداولات 6 مليارات جنيه .

وثالثًا جاءت شركة “اتش سي لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 7.7% وقيمة تداول بلغت 3.3 مليار جنيه، ثم شركة “العربي الأفريقي الدولي” بحصة سوقية 7.5% وقيمة تداول 3.2 مليار جنيه .

وفي المركز الخامس حلت شركة “ارقام لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 6.6% وقيمة تداولات سجلت 2.8 مليار جنيه .

تجدر الإشارة إلي أن شركتا “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” و “التجاري الدولي” كانتا قد هيمنوا على نحو 17.2% من تعاملات شركات السمسرة في البورصة المصرية في فترة الـ6 شهور الأولى من 2023.

وجاءت “هيرميس للوساطة” في الصدارة بحصة سوقية 9.6% بقيمة تداولات 53.3 مليار جنيه، تلتها “التجاري الدولي” في الوصافة بالمرتبة الثانية بحصة سوقية 7.6% وبقيمة تداول 42.2 مليار جنيه.