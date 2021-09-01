5 شركات سمسرة تُهيمن على 32% من تداولات الأفراد في البورصة المصرية منذ يناير وحتى أغسطس الماضي

هيمنت 5 شركات سمسرة على 32% من تعاملات الأفراد في البورصة المصرية في الفترة منذ يناير لعام 2021 وحتى نهاية تعاملات شهر اغسطس الماضي .

وتصدرت شركة “هيرمس” قائمة الشركات بحصة سوقية 10.6% وبقيمة تداول 39.3 مليار جنيه، فيما حلت شركة “بايونيرز لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 6.1% وبقيمة تداول 22.6 مليار جنيه .

وجاءت شركة “مباشر انترناشيونال” في المركز الثالث بحصة سوقية 5.6% بقيمة تداول 20.8 مليار جنيه، ثم جاءت “بلتون لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 5% وبقيمة تداول 18.5 مليار جنيه، ثم “عربية أون لاين” 4.3% وبقيمة تداول 15.7 مليار جنيه .

ومن المركز السادس وحتى المركز العاشر حلت شركات بالترتيب “التجاري الدولي” بحصة سوقية 3.8% بقيمة تداول 14 مليار جنيه، ثم “تايكون للوساطة” في المركز السابع بحصة سوقية 3.7% وبقيمة تداول 13.5 مليار جنيه .

وثامنًا جاءت شركة “سيجما لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 3.1% وبقيمة تداول 11.4 مليار جنيه، ثم “المصرية العربية – ثمار” بحصة سوقية 2.9% وبقيمة تداول 10.7 مليار جنيه .

وفي المرتبة العاشرة والأخيرة في رصد “المال” جاءت شركة “كايرو كابيتال” بحصة سوقية 2.3% وبقيمة تداول 8.5 مليار جنيه .

وتجدر الإشارة إلي ان تعاملات الأفراد تشهد نوعًا من الرواج خلال الفترات الأخيرة وتحديدًا على الأسهم الصغيرة والمتوسطة – المضاربات- بهيمنة تصل إلي 70% من التداولات اليومية .

وأغلقت البورصة المصرية جلسة أمس الثلاثاء على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب، وحجم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية ” “Egx30 بنسبة 0.17% عند 11143 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.03% عند مستوى 2943 نقطة، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.96 % مسجلًا 3946 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.7 مليار جنيه تقريبا ، واتجه العرب للبيع ، بينما اتجه المصريون والأجانب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة التداول في البورصة

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 43 سهمًا من إجمالي 195 متداولًا، بينما هبط 121، وبقي 31 دون تغير.