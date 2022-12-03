5 شركات سمسرة تهيمن على 93% من تنفيذات الأجانب بالبورصة المصرية منذ بداية 2022

هيمن حوالي 5 شركات سمسرة على نحو 93% من تنفيذات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية خلال الفترة منذ بداية العام الجاري 2022 وحتى نهاية تعاملات شهر نوفمبر المنقضي.

وجاءت “المجموعة المالية للسمسرة” في الصدارة بحصة سوقية 53.5% بقيمة تداول 55.4 مليار جنيه، تلاها “أرقام لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 15.7% وتداولات 16.3 مليار جنيه .

وفي المركز الثالث جاءت “التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية” بحصة سوقية 13% وقيمة تداول بلغت 13.5 مليار جنيه، ثم “بلتون” بحصة سوقية 6.9% وقيمة تداول سجلت 7.1 مليار جنيه.

فيما حلت شركة “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” في المرتبة الخامسة بحصة سوقية 3.7% وقيمة تداول 3.8 مليار جنيه.

ومن المرتبة السادسة التي كانت من نصيب شركة “برايم لتداول الأوراق المالية” وحتى المرتبة الـ17 التي جاءت بها شرطة “جلوبال انفيست لتداول الأوراق المالية”، تقاسمت تلك الشركات النسبة المتبقية.

ومن المركز الثامن عشر وحتى المركز الـ68 حققت الشركات نسبا صفرية، وتذيلت شركة “الصفا للسمسرة ” القائمة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية عن شهر نوفمبر الماضي بحصة سوقية 10.3% وقيمة تداول 8.1 مليار جنيه.