5 شركات سمسرة تهيمن على 92% من تنفيذات صفقات خارج المقصورة بالبورصة خلال إبريل

هيمنت 5 شركات سمسرة على 92% من تداولات خارج المقصورة في البورصة المصرية –تشمل الصفقات- خلال إبريل الماضي .

وجاءت “المجموعة المالية” في الصدارة بحصة سوقية 78% وبقيمة تداول بلغت 18.8 مليار جنيه، تلاها “المصرية الكويتية” بحصة سوقية 5.8% وبقيمة تداول 1.4 مليار جنيه .

وحلت شركة “فاروس لتداول الأوراق المالية” في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 5.4% وبقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، ثم “هيرمس للوساطة” بحصة سوقية 1.6% وبقيمة 382.8 مليون جنيه.

فيما جاءت شركة “عربية أون لاين للوساطة في الاوراق المالية” في المرتيب الخامس بحصة سوقية 1% وبقيمة تداول 235.2 مليون جنيه .

يُذكر أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية تصدرت ترتيب تعاملات السمسرة المنفذة بالبورصة خلال الـ 4 شهور الأولى من 2021.

واستحوذت الشركة – وفقا لتقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، – على 11.7% من التنفيذات بقيم تداول 32.8 مليار جنيه.

وبفارق بسيط، جاءت شركة فاروس لتداول الاوراق المالية في المرتبة الثانية، بحصة 11.6 %، وقيم قدرها 32.6 مليار جنيه.

واحتلت شركة التجاري الدولي للسمسرة المركز الثالث بحصة بلغت 8.7% وقيم تداول 36.2 مليار جنيه، بينما جاءت بلتون رابعًا بحصة 4.7% وقيم 19.3 مليار جنيه.

واحتل الترتيب من الخامس حتى العاشر كل من شركات: “ ارقام وفاروس وبايونيرز وسيجما ونعيم واتش سي” بحصص تراوحت بين 2.5 و4.4%.