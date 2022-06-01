5 شركات سمسرة تهيمن على 86.1% من تعاملات العرب في البورصة المصرية منذ بداية العام

هيمن حوالي 5 شركات سمسرة على 86.1% من تعاملات المستثمرين العرب في البورصة المصرية، في الفترة منذ بداية العام حتى نهاية شهر مايو الماضي. وتصدرت شركة “التجاري الدولي” المشهد بحصة سوقية 63.1% وقيمة تداول 31.7 مليار جنيه، تلاها شركة هيرمس للوساطة في الأوراق المالية بحصة سوقية 10.4% بقيمة تداول 5.2 مليار جنيه.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد احتلت شركة المجموعة المالية للسمسرة المركز الثالث بحصة سوقية 7% بقيمة تداول 3.5 مليار جنيه.

ورابعًا جاءت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بحصة سوقية 3%، وقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه، وخامسًا جاءت أرقام لتداول الأوراق المالية 2.6% وقيمة تداول 1.3 مليار جنيه.

وهيمن الهبوط الجماعي على مؤشرات البورصة المصرية بجلسة اليوم الأربعاء، وسط توجه بيعي للمتعاملين الأجانب.

وتراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.65% عند 10084 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنحو 1.02% ووصل إلى 1726.5 نقطة،

كما هبط أداء الأوسع نطاقًا “egx100” بنحو 0.95% عند 2597 نقطة، ونظيرهُ متساوي الأوزان بنسبة 0.89% ووصل إلى 1717 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 653 مليون جنيه، وجرى التداول على حوالي 183 ورقة مالية، صعد من بينهم أداء 24، وتراجع 77 أخرى، وظلت 82 على استقرار سعري دون أية تغيرات، وسجل رأس المال السوقي حوالي 661.2 مليار جنيه.