5 شركات سمسرة تهيمن على 86% من تعاملات العرب في البورصة خلال 8 شهور

هيمنت حوالي 5 شركات سمسرة على 86% من تنفيذات المستثمرين العرب في البورصة المصرية خلال فترة الـ8 شهور الماضية من العام الحالي.

واقتنصت شركة “التجاري الدولي” الحصة الكبرى بنسبة 41.2% بقيمة 33.1 مليار جنيه، تلتها شركة “المجموعة المالية للسمسرة” بحصة سوقية 30%، وقيمة تداولات 24 مليار جنيه.

وفي المركز الثالث جاءت شركة “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” بحصة سوقية 9%، وقيمة تداولات 7.2 مليار جنيه، ثم شركة “الأهلي فاروس” بحصة سوقية 3.3%، وقيمة تداول سجلت 2.6 مليارات جنيه.

وخامسًا جاءت شركة “برايم لتداول الأوراق المالية” بقيمة تداول 2 مليار جنيه من خلال الاستحواذ على حصة سوقية سجلت 2.6% .

تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات البورصة المصرية شهدت قفزة بنحو 153.5% بتعاملات شهر أغسطس، لتصل إلى مستويات 100.9 مليار جنيه، مقابل 39.8 مليار جنيه في يوليو.

وصاحَب هذه القفزة زيادة قوية في كمية التداول إلى 19.854 مليون ورقة مالية، مقارنة بـ6.634 مليون ورقة مالية، وعدد العمليات المنفَّذة لتصل إلى 1.299 مليون عملية، مقارنة بـ532 ألف عملية في يوليو.