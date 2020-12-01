5 شركات سمسرة تهيمن على 53% من تعاملات العرب بالبورصة المصرية بشهر نوفمبر

هيمنت حوالي 5 شركات سمسرة على 53% من إجمالي تعاملات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي بقيمة تداول مُجمعة للخمس شركات بلغت 2.2 مليار جنيه .

ووفقًا لبيانات مركز المعلومات بالبورصة المصرية، فقد أحتلت شركة “هيرمس” الصدارة بحصة سوقية 18.5% وحققت تداولات بقيمة 790.4 مليون جنيه، تلاها شركة “فاروس لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 11.2% وتداولات بقيمة 475.9 مليون جنيه .

في الترتيب الثالث حلت شركة “نعيم للوساطة في الأوراق المالية” بحصة سوقية 9.5% وتداولات بقيمة 402.8 مليون جنيه، ثم “العربي الأفريقي” بحصة سوقية 7.2% وتداولات بقيمة 304.8 مليون جنيه، ثم “التجاري الدولي للسمسرة” بحصة سوقية 6.5% وقيمة تداول 276.3 مليون جنيه .

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعات جيدة خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي بنسب تراوحت بين 4% إلي 9% .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد صعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 4% ليصل 10943 نقطة، فيما صعد المؤشر السبعيني “egx70ewi” بنحو 9% ليصل 2040 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا “egx100ewi” بنحو 8.7% وسجل 2983 نقطة .