5 شركات سمسرة تنفذ تعاملات مليارية للأفراد فى سبتمبر

جهاد سالم:نفذت 5 شركات سمسرة تعاملات للأفراد تخطت قيمتها المليار جنيه، لكل منهم خلال الشهر المنقضي، واحتلت هيرميس للوساطة المالية، الترتيب الأول بين الشركات بقيمة إجمالية بلغت 3.42 مليار جنيه وبحصة سوقية 12.7%، ولحقتها شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تنفيذات بلغت 2.03 مليار جنيه، وحصة



جهاد سالم:



نفذت 5 شركات سمسرة تعاملات للأفراد تخطت قيمتها المليار جنيه، لكل منهم خلال الشهر المنقضي، واحتلت هيرميس للوساطة المالية، الترتيب الأول بين الشركات بقيمة إجمالية بلغت 3.42 مليار جنيه وبحصة سوقية 12.7%، ولحقتها شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تنفيذات بلغت 2.03 مليار جنيه، وحصة سوقية 7.58%.

جاءت فاروس لتداول الأوراق المالية فى المرتبة الثالثة، بنسبة 5.04%، وبإجمالي تنفيذات بقيمة 1.35 مليار جنيه، تلتها شركة التجاري الدولي للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة 1.33 مليار جنيه، وحصة سوقية 4.96%.

واحتلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، المركز الخامس والأخير بين الشركات التي تنقذت تعاملات مليارية للأفراد، بقيمة 1.15 مليار جنيه، وحصة سوقية 4.31%.

