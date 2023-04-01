5 شركات سمسرة تنفذ تداولات للمؤسسات بالبورصة بقيمة 57.3 مليار جنيه الربع الأول من 2023

نفذ حوالي 5 شركات سمسرة تداولات للمؤسسات في البورصة المصرية بقيمة 57.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.

وجاءت “إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية” في الصدارة بحصة سوقية 26.3% بقيمة 24.6 مليار جنيه، تلتها التجاري الدولي بحصة 11% وقيمة 10.2 مليار جنيه.

وفي المرتبة الثالثة حلت شركة “أرقام لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 8.5% وقيمة تداول سجلت 7.9 مليار جنيه، ثم “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” بنسبة 8% وتداولات بنحو 7.4 مليار جنيه.

وأخيرًا وفي المركز الخامس جاءت شركة “الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 7.7% وتداولات 7.2 مليار جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات الخميس الماضي 30-3-2023، أخر جلسات الشهر الماضي، على تباين، بخسائر سوقية قيمتها نحو 4 مليارات جنيه، وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، ارتفاعا طفيفا بنحو 0.04%، ليغلق عند مستوى 16418 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.13% عند مستوى 2807 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.09%، عند 4232 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.87 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة إلى 197 سهما، ارتفع منها 23 سهما، فيما تراجع 101 سهم، واستقر 73 سهما دون تغيير.