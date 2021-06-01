5 شركات سمسرة تقتنص 85% من تعاملات خارج المقصورة بالبورصة منذ بداية العام (جراف)

هيمنت 5 شركات سمسرة على 85.3% من تعاملات خارج المقصورة (شاملة الصفقات) بالبورصة المصرية منذ بداية العام الحالي، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن البورصة المصرية.

فاروس تقتنص 43.5% منها

واقتنصت فاروس لتداول الأوراق المالية 43.5% من هذه النسبة، لتحتل المرتبة الأولى، وجاء تاليا لها مباشرة المجموعة المالية للسمسرة بنسبة 33%، ثم بلتون لتداول الأوراق المالية بـ5%.

ورابعا جاءت المصرية لتداول الأوراق المالية بـ 2.4%، ثم الرواد لتداول الأوراق المالية بحصة 1.7% في التعاملات، وذلك خلال الفترة من بداية العام، وحتى نهاية مايو المنتهي.