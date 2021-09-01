5 شركات سمسرة تقتنص 85% من تعاملات العرب بالبورصة المصرية في أغسطس

هيمنت 5 شركات سمسرة على تعاملات العرب بالبورصة المصرية أغسطس المنقضي، كان نصيب شركة واحدة منها فقط، وهي التجاري الدولي للسمسرة 71.7%، بتعاملات قيمتها 14 مليار جنيه.

تصدرتها التجاري الدولي بنسبة 71.7%

وتوزعت النسبة المتبقية على 4 شركات بالسوق، حيث جاءت هيرميس لتداول الأوراق المالية بالمركز الثاني بحصة سوقية 6.6%، وتداولات بقيمة 1.29 مليار جنيه، وثالثا جاءت بايونيرز لتداول الأوراق المالية بنسبة 2.7%، من التداولات بقيمة 528 مليون جنيه، وفقا لتقرير صدر عن البورصة المصرية حول هذه الفترة.

ورابعا جاءت شركة مباشر انترناشيونال بنسبة 2.2%، بقيمة تداولات 433 مليون جنيه، ثم خامسا جاءت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بنسبة 2.1%، بقيمة تداولات 418 مليون جنيه.

وتوزعت باقي تعاملات الشركات بنسبة 14.7% على باقي شركات السمسرة بالسوق البالغ عددها 79 شركة، وفقا للتقرير الرسمي الصادر عن البورصة.