5 شركات سمسرة تسيطر على نصف تنفيذات البورصة خلال مايو

سيطرت 5 شركات وساطة مالية على نحو 50% من تنفيذات البورصة المصرية خلال شهر مايو الماضي.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه، أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية تصدرت المشهد بحصة سوقية 13.5%.

واحتلت شركة بلتون لتداول الاوراق المالية المرتبة الثانية بنسبة 11.4%، تلتها ارقام لتداول الاوراق الأوراق المالية 10.5%، وكايرو كابيتال 8.3%، وهيرميس 5.7%.

يذكر أن شركة المجموعة المالية قد تصدرت تعاملات السمسرة في البورصة خلال الشهر المذكور بتداولات قيمتها 5 مليارات جنيه.

واحتلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية المركز الثاني بتداولات 4.2 مليار جنيه، ثم أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة 3.9 مليار جنيه .

وجاء شركة كايرو كابيتال في المركز الرابع بقيمة تداولات 3.1 مليار جنيه، ثم هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 2.1 مليار جنيه .